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Время пересмотреть подходы. Турчин ознакомился с инвестпроектом молочных предприятий Витебщины
Перспективы развития агропромышленных объединений Беларуси 31 марта рассмотрели на совещании с премьер-министром в Витебской области на примере Верхнедвинского маслосырзавода и Полоцкого молочного комбината.
Говорили о загрузке существующих мощностей сырьем, выпуске продукции с высокой себестоимостью. Как отметил премьер, нужно активней развивать молочное скотоводство и переводить стадо на современные условия содержания. Да, многое сделано - созданы агропромышленные объединения. Но сегодня пришло время пересмотреть некоторые подходы.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: "Повысить эффективность работы не только самого финального предприятия, которое генерирует основную выручку этой переработки, но и тех предприятий так называемой сырьевой зоны, которые работают именно в поле, именно на ферме и т.д. То есть, чтобы все было рентабельно, экономически целесообразно, а для нас вкусно и полезно".
Руководству области после совещания дали полторы недели на доработку стратегии развития агропромышленных объединений, после ждут ее представления в правительство.