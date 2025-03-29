Время пересмотреть подходы. Турчин ознакомился с инвестпроектом молочных предприятий Витебщины

Говорили о загрузке существующих мощностей сырьем, выпуске продукции с высокой себестоимостью. Как отметил премьер, нужно активней развивать молочное скотоводство и переводить стадо на современные условия содержания. Да, многое сделано - созданы агропромышленные объединения. Но сегодня пришло время пересмотреть некоторые подходы.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: "Повысить эффективность работы не только самого финального предприятия, которое генерирует основную выручку этой переработки, но и тех предприятий так называемой сырьевой зоны, которые работают именно в поле, именно на ферме и т.д. То есть, чтобы все было рентабельно, экономически целесообразно, а для нас вкусно и полезно".