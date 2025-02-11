ВВП ЕАЭС в 2024 году достиг 4 %. Смогут ли страны-участницы удержать этот темп и в 2025-м?

ВВП ЕАЭС за 2024 год составил около 4 % - такая цифра была озвучена на Межправсовете организации. Есть ли резервы, чтобы держать такой темп и в 2025 году? На что будет делаться ставка? На эти вопросы ответила в "Актуальном интервью" замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко.

Темп 4 % - это выше среднемирового показателя, который составляет 3,2 %. Как отметила эксперт, прогноз на 2025 год по ЕАЭС планируется более сдержанный, но в рамках мирового. Но чтобы поддерживать или вовсе наращивать ВВП, каждая страна должна выстраивать свою национальную политику.

Алеся Абраменко:

"Внутри союза важна и промышленная кооперация, и инвестиции. А как раз тему инвестиций Беларусь хочет рассмотреть детальнее во время своего председательства, так как в договоре союза об этой сфере сказано немного, поэтому назрела необходимость сначала для анализа, а потом уже применения каких-то новых методов защиты прав инвесторов".