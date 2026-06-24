XIII Форум регионов Беларуси и России принимают одновременно Минск и центральный регион

На ближайшие 2 дня Минск и Минская область станут центром союзной экономики. В непростых внешних условиях она работает стабильно и ежегодно ставит рекорды. Товарооборот по итогам 2025-го - 62 млрд долларов. И по оценкам экспертов, в этом году будет взята новая планка, помогут прежде всего межрегиональные связи.

Командировки в регионы России в графике журналистов "Первого информационного" с завидной регулярностью. Каждая поездка - настоящая кладезь яркого видеоматериала и личных эмоций. Согласитесь, приятно за тысячи километров от дома видеть нашу технику.

студенты в Мордовии тренируются управлять трактором news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbe1dda1-77e3-4f42-8d85-c88019be6630/conversions/ea50d864-20e4-4bb5-bf31-82366e9b780d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbe1dda1-77e3-4f42-8d85-c88019be6630/conversions/ea50d864-20e4-4bb5-bf31-82366e9b780d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbe1dda1-77e3-4f42-8d85-c88019be6630/conversions/ea50d864-20e4-4bb5-bf31-82366e9b780d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbe1dda1-77e3-4f42-8d85-c88019be6630/conversions/ea50d864-20e4-4bb5-bf31-82366e9b780d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока студенты в Мордовии тренируются управлять трактором виртуально. Опытные водители БЕЛАЗов решают вполне реальные задачи в Кузбассе.

Так стираются границы и расстояния. Настоящая дружба народов, которую Форум регионов эффективно закрепляет и экономически направляет.

В 2025 году событие принимал Нижний Новгород, итог - более сотни контрактов на 750 млн белорусских рублей. Но даже не всегда цифрами можно оценить ту самую атмосферу.

Подворья - неформальное место встреч на Форуме регионов. Еще одна визитная карточка - выставка достижений Беларуси, России и в целом Союзного государства. Настоящая кооперация в деле. Традицию продолжат и в этом году.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/509d98b6-d320-492e-9ad6-1ea3044a93d7/conversions/ca53e044-23e0-432e-ab4b-58d0c98a1da8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/509d98b6-d320-492e-9ad6-1ea3044a93d7/conversions/ca53e044-23e0-432e-ab4b-58d0c98a1da8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/509d98b6-d320-492e-9ad6-1ea3044a93d7/conversions/ca53e044-23e0-432e-ab4b-58d0c98a1da8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/509d98b6-d320-492e-9ad6-1ea3044a93d7/conversions/ca53e044-23e0-432e-ab4b-58d0c98a1da8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"БелЭкспо" встречает гостей. Будет ярко и хлебосольно, так как это умеют делать в Союзном государстве. Уже в субботу, 27 июня, выставка-ярмарка будет доступна для всех желающих. Можно будет и с промышленными достижениями ознакомиться и, конечно, вкусные новинки попробовать. Но это все позже, на выходных. Пока же в начале форума экспозиция будет доступна для официальных и бизнес-делегаций.

XIII Форум регионов Беларуси и России принимают одновременно столица и центральный регион. В первый день (четверг, 25 июня) работа будет выстроена по тематическим секциям. Географически они распределены по всей области, причем организаторы постарались сделать так, чтобы каждый район отвечал за свою сильную сторону.

Союзный диалог - 10 тематических секций

Например, о развитии сельского хозяйства будут говорить на площадке агрокомбината "Дзержинский", а диалог о тесной связи культуры и туризма примет, конечно, Несвиж.

Форум регионов - хорошая возможность показать все лучшее, что у нас есть в стране. Например, индустриальный парк "Великий камень". И хоть проект белорусско-китайский, место для союзного диалога с коллегами из России здесь тоже обязательно найдется, причем сразу в двух локациях.

Центр исследований и развития примет заседание торгово-промышленных палат двух стран. Это ключевое событие для бизнеса. Конференц-зал буквально в 100 метрах отсюда станет площадкой для обсуждения вопросов технологического суверенитета Союзного государства.

В четверг Молодечно примет первое заседание совместного Комитета по стандартизации и качеству. Его создание - решение президентов наших стран. В поле зрения комитета будет прежде всего продукция со статусом "Товар Союзного государства". Кстати, его впервые присвоят уже в пятницу, еще до начала главного события - пленарного заседания. График форума расписан буквально по минутам, но все это инвестиция в будущий экономический эффект.

Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b83a467-1006-48ce-9699-eb1f9e6008c5/conversions/dbce1d81-c1fa-48d8-a524-cde1a73d8010-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b83a467-1006-48ce-9699-eb1f9e6008c5/conversions/dbce1d81-c1fa-48d8-a524-cde1a73d8010-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b83a467-1006-48ce-9699-eb1f9e6008c5/conversions/dbce1d81-c1fa-48d8-a524-cde1a73d8010-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b83a467-1006-48ce-9699-eb1f9e6008c5/conversions/dbce1d81-c1fa-48d8-a524-cde1a73d8010-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Подписание соглашений - это такая работа, которая проводится на протяжении года между форумами. Мы созваниваемся с нашими коллегами, с парламентариями, мы обсуждаем, рассказываем о том, какой потенциал наших регионов, есть ли у нас точки взаимодействия. И тогда мы выходим уже на определенный уровень, и мы принимаем решение, что нам необходимо подписание соглашения для того, чтобы мы и нашу экономику развивали, и наши парламентские взаимоотношения".

Первый Форум регионов Беларуси и России прошел 12 лет назад символично в Минске. Конечно, тогда цифры и по участникам, и по контрактам были куда скромнее. Потом встречи в Сочи, Москве, Могилеве, Гродно и Уфе. За эти годы имидж форума становился все крепче, руководители всех уровней со всего Союзного государства убедились, что региональные связи работают, экономика растет. Чем не повод поставить рекорд и в счастливый 13-й раз?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b803223-4182-4a85-b7b2-312ff12a3534/conversions/6692bb28-d745-4ebb-b783-f91ba43bbd69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b803223-4182-4a85-b7b2-312ff12a3534/conversions/6692bb28-d745-4ebb-b783-f91ba43bbd69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b803223-4182-4a85-b7b2-312ff12a3534/conversions/6692bb28-d745-4ebb-b783-f91ba43bbd69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b803223-4182-4a85-b7b2-312ff12a3534/conversions/6692bb28-d745-4ebb-b783-f91ba43bbd69-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждый год, каждый форум есть динамизм. Динамизм - самое главное в экономике. Экономика - это количество торговых контрактов, заработная плата, новые виды продукции, импортозамещение, договора между регионами. Потому что наиболее короткий путь успешного сотрудничества - это работа с регионами".