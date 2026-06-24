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В Беларуси продолжается масштабная работа по ликвидации "белых пятен" на карте мобильной связи. Поручение главы государства по обеспечению стабильной связи выполняется комплексно: упрощены процедуры строительства базовых станций, перераспределены радиочастоты, операторы обязаны реинвестировать до 20 % прибыли в развитие сетей. Подробности смотрите в "Экономической среде".

По поручению главы государства, операторы обязаны обеспечить стабильную связь в каждом населенном пункте. И динамика впечатляет. "За 2026 год емкость сети выросла на 28 %. В этом году - уже на 17 %. В сельской местности отмечен рост в два раза, а скорость - в 1,8 раза. За этот год уже построено 900 базовых станций, до конца года планируется порядка 2,1 тыс., из которых более 60 % - в сельской местности", - сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач. Если темпы сохранятся, крупные "белые пятна" будут закрыты уже к концу года.

Эксперты рассказали о планах по улучшению мобильной связи в Беларуси и о том, что уже сделано news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caaed995-0a69-4faa-b984-a1f63258592d/conversions/70063890-7b55-4196-93e3-b806978acc89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caaed995-0a69-4faa-b984-a1f63258592d/conversions/70063890-7b55-4196-93e3-b806978acc89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caaed995-0a69-4faa-b984-a1f63258592d/conversions/70063890-7b55-4196-93e3-b806978acc89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caaed995-0a69-4faa-b984-a1f63258592d/conversions/70063890-7b55-4196-93e3-b806978acc89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конечная цель - 99 % покрытия территории страны современными стандартами сотовой связи.

Сети пятого поколения уже внедряются в столице и областных центрах. Но 5G - это не только про скорость. "В первую очередь, инфраструктура для 5G строится там, где есть телефоны с поддержкой 5G", - пояснил генеральный директор компании "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник. Проблема в том, что лишь около 30 % телефонов в стране поддерживают 5G. Причем некоторые производители по непонятным причинам заблокировали эту функцию для Беларуси.

Эксперты рассказали о планах по улучшению мобильной связи в Беларуси и о том, что уже сделано news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2e5e5-9e57-4a93-9c22-b6e78e1a9020/conversions/08bcabbf-d2a4-489d-bb85-6291c56506e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2e5e5-9e57-4a93-9c22-b6e78e1a9020/conversions/08bcabbf-d2a4-489d-bb85-6291c56506e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2e5e5-9e57-4a93-9c22-b6e78e1a9020/conversions/08bcabbf-d2a4-489d-bb85-6291c56506e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2e5e5-9e57-4a93-9c22-b6e78e1a9020/conversions/08bcabbf-d2a4-489d-bb85-6291c56506e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современные привычки создают новые вызовы для операторов. "Летом, особенно в выходные, люди массово выезжают на дачи. Дети, внуки - все хотят смотреть телевизор, играть, читать через интернет", - отметил Олег Седельник. Операторы вынуждены не только строить новые башни, но и увеличивать емкость сети там, где люди привыкли к постоянному доступу.

Эксперты рассказали о планах по улучшению мобильной связи в Беларуси и о том, что уже сделано news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cbbf9e-6e6d-4620-825e-809b2fcf99f6/conversions/10a38927-0156-4961-9c87-dc2e876ffc14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cbbf9e-6e6d-4620-825e-809b2fcf99f6/conversions/10a38927-0156-4961-9c87-dc2e876ffc14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cbbf9e-6e6d-4620-825e-809b2fcf99f6/conversions/10a38927-0156-4961-9c87-dc2e876ffc14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cbbf9e-6e6d-4620-825e-809b2fcf99f6/conversions/10a38927-0156-4961-9c87-dc2e876ffc14-xl-___webp_1920.webp 1920w