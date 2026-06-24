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Эксперты рассказали о планах по улучшению мобильной связи в Беларуси и о том, что уже сделано
В Беларуси продолжается масштабная работа по ликвидации "белых пятен" на карте мобильной связи. Поручение главы государства по обеспечению стабильной связи выполняется комплексно: упрощены процедуры строительства базовых станций, перераспределены радиочастоты, операторы обязаны реинвестировать до 20 % прибыли в развитие сетей. Подробности смотрите в "Экономической среде".
По поручению главы государства, операторы обязаны обеспечить стабильную связь в каждом населенном пункте. И динамика впечатляет. "За 2026 год емкость сети выросла на 28 %. В этом году - уже на 17 %. В сельской местности отмечен рост в два раза, а скорость - в 1,8 раза. За этот год уже построено 900 базовых станций, до конца года планируется порядка 2,1 тыс., из которых более 60 % - в сельской местности", - сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач. Если темпы сохранятся, крупные "белые пятна" будут закрыты уже к концу года.
Конечная цель - 99 % покрытия территории страны современными стандартами сотовой связи.
Сети пятого поколения уже внедряются в столице и областных центрах. Но 5G - это не только про скорость. "В первую очередь, инфраструктура для 5G строится там, где есть телефоны с поддержкой 5G", - пояснил генеральный директор компании "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник. Проблема в том, что лишь около 30 % телефонов в стране поддерживают 5G. Причем некоторые производители по непонятным причинам заблокировали эту функцию для Беларуси.
Современные привычки создают новые вызовы для операторов. "Летом, особенно в выходные, люди массово выезжают на дачи. Дети, внуки - все хотят смотреть телевизор, играть, читать через интернет", - отметил Олег Седельник. Операторы вынуждены не только строить новые башни, но и увеличивать емкость сети там, где люди привыкли к постоянному доступу.
Потребление мобильного интернета в Беларуси растет взрывными темпами - за последние пять лет объем трафика увеличился примерно в 3,5 раза. При этом емкость сетей операторов суммарно выросла примерно вдвое. Главная причина отставания емкости сетей от темпов роста трафика не только в том, что люди стали больше пользоваться тяжелым контентом, но и в миграции абонентов (переезд граждан из города в сельскую местность). Сети операторов оказались не готовы к такому объему трафика в тех местах, где раньше нагрузки не было.