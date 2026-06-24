В Минске открылся памятник летчику Александру Мамкину, спасшему 200 белорусских детей

Сохранение исторической памяти - это связь поколений и общая гордость. Она не знает государственных границ, потому что боль и мужество, что принесла Великая Отечественная, были общими. Именно поэтому так символично, что в дни проведения Форума регионов Беларуси и России в Минске открывается памятник Александру Мамкину - легендарному летчику, ставшему национальным героем двух народов.

Подвиг, который объединяет

Он летел, объятый пламенем, ради спасения детских жизней. Александр Мамкин - советский летчик, уроженец России. В составе 105-го гвардейского авиаполка Гражданского воздушного флота в 1944-м вместе с товарищами переправил в тыл около 200 белорусских сирот - воспитанников Полоцкого детского дома. Его 75-й вылет стал последним. Сам, сгорая заживо, посадил подбитый самолет на освобожденной территории. 10 детей-сирот, двое раненых партизан и воспитательница - все остались живы. Но его судьба оборвалась через несколько дней в больнице. У Мамкина не было своих детей, но в свои 27 лет он стал отцом для всех спасенных.

Сергей Соболев, секретарь общественного объединения "Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc6b7c9-848e-4aa0-ac46-0f99e2d41d73/conversions/3aa42f51-3815-477d-bc79-d9bc2845c57e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc6b7c9-848e-4aa0-ac46-0f99e2d41d73/conversions/3aa42f51-3815-477d-bc79-d9bc2845c57e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc6b7c9-848e-4aa0-ac46-0f99e2d41d73/conversions/3aa42f51-3815-477d-bc79-d9bc2845c57e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc6b7c9-848e-4aa0-ac46-0f99e2d41d73/conversions/3aa42f51-3815-477d-bc79-d9bc2845c57e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Соболев, секретарь общественного объединения "Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне":

"Это была совершенно необыкновенная партизанская эскадрилья, которая объединяла летчиков гражданской авиации 105-го гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота. Они летали в любую погоду. Они летали в самых невероятно сложных условиях и практически этим спасали свою жизнь и жизнь партизанских отрядов. Они вывозили раненых, они вывозили из партизанской зоны уникальные документы пленных - высоких немецких начальников. Они привозили боеприпасы тогда, когда, что называется, заканчивался последний патрон".

Сергей Васильевич Соболев посвятил изучению военной истории и сохранению памяти о героях многие годы. Эта работа не про отдельные имена, а про то, чтобы ни один такой поступок не был забыт. Как вспоминает, от высокой температуры плавились летные очки Мамкина, горели шлемофон и одежда, фактически пилот вел самолет вслепую. Сегодня память о герое бережно хранится в Минском храме-памятнике в честь Всех Святых. Там заложена капсула с землей с могилы Александра Мамкина, а в экспозиции музея находится уцелевшая деталь двигателя того самого самолета.

Илья Мастепанов, экскурсовод храма-памятника в честь Всех Святых:

"В крипте храма-памятника хранятся частицы земли не только с места гибели, но и с места захоронения летчика Александра Мамкина, а также в принципе частицы овеществленного праха многих воинов и героев, которые отдали жизнь за ближних".

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В честь Александра Мамкина названы улицы, а у бывшего здания детского дома в Полоцке стоит памятник: на нем директор передает малыша в надежные руки спасителя. Подвиг Мамкина на белорусской земле скрепил братские народы узами священной памяти. И в дни проведения Форума регионов Беларуси и России открывается новая страница в летописи нашей общей истории.