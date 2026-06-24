Смертельные ожоги: женщина прикурила сигарету от плиты, мужчина пытался потушить сухую траву

Пагубная привычка или все же опрометчивый поступок стоил жизни 57-летней женщине из Могилева. Погибшая у себя дома попыталась прикурить сигарету от газовой плиты. Секундное дело - огонь перекинулся на ее одежду. Почти 3 недели врачи боролись за жизнь пострадавшей, но чуда не случилось, рассказали эксперты.