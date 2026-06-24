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Смертельные ожоги: женщина прикурила сигарету от плиты, мужчина пытался потушить сухую траву
Автор:Редакция news.by
Пагубная привычка или все же опрометчивый поступок стоил жизни 57-летней женщине из Могилева. Погибшая у себя дома попыталась прикурить сигарету от газовой плиты. Секундное дело - огонь перекинулся на ее одежду. Почти 3 недели врачи боролись за жизнь пострадавшей, но чуда не случилось, рассказали эксперты.
Как добавили в ведомстве, смертельные ожоги мужчина (ему было 65 лет) получил, когда помогал пожилой соседке тушить сухую траву. На нем загорелись брюки. Пламя слишком быстро разгорелось, пенсионер ничего не успел сделать, чтобы спастись. Он скончался спустя неделю на больничной койке.