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Национальная авиакомпания "Белавиа" возобновила регулярное авиасообщение с Уфой
Делегация Башкортостана буквально несколько часов назад прилетела в Минск на Форум регионов прямым рейсом. 24 июня национальная авиакомпания "Белавиа" возобновила регулярное авиасообщение с Уфой. Утром борт вылетел в столицу Башкортостана, а к вечеру вернулся обратно. Спрос на билеты высокий. В этом убедилась и съемочная группа "Первого информационного".
Белавиа возобновила регулярное авиасообщение с Уфой
Из Минска в Уфу за менее чем 3 часа без пересадок. Наша авиакомпания возобновляет регулярные полеты по прямой в столицу Башкортостана.
По этому маршруту мы не летали 5 лет. Да, были полеты российской компании. Но в последнее время ниша оказалась свободной. И пассажиры ждали появления в расписании этого направления.
Пассажиры ждали прямой рейс в Башкортостан
В Уфе работает мультибрендовый центр белорусской техники, есть фирменные магазины продуктов и одежды. Уфимский завод вместе с нашим МАЗом собирают троллейбусы под маркой "Горожанин". Сейчас обсуждать все бизнес-процессы будет проще и быстрее. Регулярное авиасообщение по средам в 9:30 в Уфу и в 15:20 в Минск.
Игорь Чергинец, генеральный директор национальной авиакомпании "Белавиа":
"Мы очень готовились. Сегодня мы видим итог. Сегодня мы приятно вынуждены заменить самолет не на Boeing, потому что базовым является Embraer 195, 107 кресел. Сегодня выполнен рейс на Boeing 737-8 Max. В принципе смотрим, что загрузка по крайней мере ближайших рейсов очень хорошая. Летний сезон, время для старта этого проекта. Я думаю, что он обязан быть успешным".
За время полета можно и перекусить. Сэндвич на завтрак и неизменный десерт - белорусский зефир.
Для пассажиров подготовили и буклет с презентацией этого российского региона, его промышленного и туристического потенциала, где есть и горнолыжные курорты, и национальные парки.
Первый пассажир - традиционное чествование на борту Белавиа
Желающих открыть для себя Башкирию станет точно больше. А первого пассажира, который зарегистрировался из Минска в Уфу, по традиции чествовали прямо на борту.
Маршрут в самое сердце южного Урала через Борисов, Витебск, Москву, Нижний Новгород, Казань. И мы над столицей Башкортостана.
Встреча в Башкортостане - борт из Минска приземлился в аэропорту "Уфа"
Борт из Беларуси встречали в национальных башкирских и белорусских костюмах. Здесь большая наша диаспора. Песнями и традиционным лакомством - чак-чаком.
Каждый второй житель Башкортостана выбирает белорусское
Торговые партнеры Башкортостана - 114 стран, Беларусь в их числе. Мы стремимся к миллиардному товарообороту.
Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана:
"Для нас сегодня товары из Республики Беларусь - это знак качества, знак дружбы, знак выгодного сотрудничества. Т. е. это комфортная цена. И практически у каждого второго человека, кто живет в Уфе, в Башкортостане, либо товары для дома из Республики Беларусь, либо это одежда из Республики Беларусь. Т. е. сегодня для нас это возможность заменить иностранного партнера, который вышел с нашего рынка. И возможность не только нам развиваться, но и покупать то, что всегда с советского времени было качественно и конкурентоспособно".
В Минске пройдет заседание рабочей группы
Минск и столичная область уже завтра принимают Форум регионов. И делегация из Башкортостана не упустила возможность долететь до Минска без пересадок.
Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана - министр экономического развития и инвестиционной политики:
"Мы летим официальной делегацией. Конечно, участие в Форуме регионов. Это участие в круглых столах, в пленарном заседании. Мы летим со своей повесткой. Прежде всего проведение заседания постоянной действующей рабочей группы с Республикой Беларусь. Будет заседание завтра".
Туристы из Уфы выбирают поездку в Беларусь
44 пассажира на борту по программе "Башкирское долголетие". Они будут изучать достопримечательности Беларуси.
В планах перевести не менее 4 тыс. пассажиров
В планах перевести не менее 4 тыс. пассажиров в год. А на старте, не изменяя традиции Белавиа, аплодировали в воздухе и первому пассажиру, который зарегистрировался на земле.
Авиакомпания работает прибыльно
В Минске Boeing встречали торжественно. И по завершению одного полета сразу говорят про следующие. Например, возможность при экономической эффективности запуска парного второго рейса в неделю в Уфу, а также другие направления.
Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании "Белавиа":
"С осени планируется новый рейс в Бангкок. Я думаю, что это еще не предел. Авиакомпания расширила парк самолетов. Увеличиваются наши объемы перевозок. Мы растем как минимум сейчас плюс 10 % к уровню прошлого года. Это очень хорошая цифра в гражданской авиации. Я думаю, что еще больше будет рост. По грузовым перевозкам мы удвоили наши цифры".
Более 52 % от общего количества пассажиров летают в российском направлении. Уфа, кстати, девятый город страны-соседки, куда Белавиа летает по прямой.