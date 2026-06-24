Делегация Башкортостана буквально несколько часов назад прилетела в Минск на Форум регионов прямым рейсом. 24 июня национальная авиакомпания "Белавиа" возобновила регулярное авиасообщение с Уфой. Утром борт вылетел в столицу Башкортостана, а к вечеру вернулся обратно. Спрос на билеты высокий. В этом убедилась и съемочная группа "Первого информационного".

Белавиа возобновила регулярное авиасообщение с Уфой

Из Минска в Уфу за менее чем 3 часа без пересадок. Наша авиакомпания возобновляет регулярные полеты по прямой в столицу Башкортостана.

По этому маршруту мы не летали 5 лет. Да, были полеты российской компании. Но в последнее время ниша оказалась свободной. И пассажиры ждали появления в расписании этого направления.

Пассажиры ждали прямой рейс в Башкортостан

В Уфе работает мультибрендовый центр белорусской техники, есть фирменные магазины продуктов и одежды. Уфимский завод вместе с нашим МАЗом собирают троллейбусы под маркой "Горожанин". Сейчас обсуждать все бизнес-процессы будет проще и быстрее. Регулярное авиасообщение по средам в 9:30 в Уфу и в 15:20 в Минск.

Игорь Чергинец, генеральный директор национальной авиакомпании "Белавиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40100ba6-762e-4394-872a-06d7005b9a93/conversions/e112d2eb-db8e-4775-ba62-370f19277a3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40100ba6-762e-4394-872a-06d7005b9a93/conversions/e112d2eb-db8e-4775-ba62-370f19277a3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40100ba6-762e-4394-872a-06d7005b9a93/conversions/e112d2eb-db8e-4775-ba62-370f19277a3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40100ba6-762e-4394-872a-06d7005b9a93/conversions/e112d2eb-db8e-4775-ba62-370f19277a3e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Чергинец, генеральный директор национальной авиакомпании "Белавиа":

"Мы очень готовились. Сегодня мы видим итог. Сегодня мы приятно вынуждены заменить самолет не на Boeing, потому что базовым является Embraer 195, 107 кресел. Сегодня выполнен рейс на Boeing 737-8 Max. В принципе смотрим, что загрузка по крайней мере ближайших рейсов очень хорошая. Летний сезон, время для старта этого проекта. Я думаю, что он обязан быть успешным".

За время полета можно и перекусить. Сэндвич на завтрак и неизменный десерт - белорусский зефир.

Для пассажиров подготовили и буклет с презентацией этого российского региона, его промышленного и туристического потенциала, где есть и горнолыжные курорты, и национальные парки.

Первый пассажир - традиционное чествование на борту Белавиа

Первый пассажир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bedb1c-acfe-42f7-af23-04ca0e8ed9ec/conversions/2a6a8e3f-81f1-4597-a7c3-ac6ebf92233f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bedb1c-acfe-42f7-af23-04ca0e8ed9ec/conversions/2a6a8e3f-81f1-4597-a7c3-ac6ebf92233f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bedb1c-acfe-42f7-af23-04ca0e8ed9ec/conversions/2a6a8e3f-81f1-4597-a7c3-ac6ebf92233f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bedb1c-acfe-42f7-af23-04ca0e8ed9ec/conversions/2a6a8e3f-81f1-4597-a7c3-ac6ebf92233f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Желающих открыть для себя Башкирию станет точно больше. А первого пассажира, который зарегистрировался из Минска в Уфу, по традиции чествовали прямо на борту.

Маршрут в самое сердце южного Урала через Борисов, Витебск, Москву, Нижний Новгород, Казань. И мы над столицей Башкортостана.

Встреча в Башкортостане - борт из Минска приземлился в аэропорту "Уфа"

Борт из Беларуси встречали в национальных башкирских и белорусских костюмах. Здесь большая наша диаспора. Песнями и традиционным лакомством - чак-чаком.

Каждый второй житель Башкортостана выбирает белорусское

Торговые партнеры Башкортостана - 114 стран, Беларусь в их числе. Мы стремимся к миллиардному товарообороту.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана:

"Для нас сегодня товары из Республики Беларусь - это знак качества, знак дружбы, знак выгодного сотрудничества. Т. е. это комфортная цена. И практически у каждого второго человека, кто живет в Уфе, в Башкортостане, либо товары для дома из Республики Беларусь, либо это одежда из Республики Беларусь. Т. е. сегодня для нас это возможность заменить иностранного партнера, который вышел с нашего рынка. И возможность не только нам развиваться, но и покупать то, что всегда с советского времени было качественно и конкурентоспособно".

В Минске пройдет заседание рабочей группы

Минск и столичная область уже завтра принимают Форум регионов. И делегация из Башкортостана не упустила возможность долететь до Минска без пересадок.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана - министр экономического развития и инвестиционной политики:

"Мы летим официальной делегацией. Конечно, участие в Форуме регионов. Это участие в круглых столах, в пленарном заседании. Мы летим со своей повесткой. Прежде всего проведение заседания постоянной действующей рабочей группы с Республикой Беларусь. Будет заседание завтра".

Туристы из Уфы выбирают поездку в Беларусь

участница программы "Башкирское долголетие" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0fadb9c-e6cd-413f-bab5-867247f0504e/conversions/506d218f-4841-44d2-b59d-387ca0d29d40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0fadb9c-e6cd-413f-bab5-867247f0504e/conversions/506d218f-4841-44d2-b59d-387ca0d29d40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0fadb9c-e6cd-413f-bab5-867247f0504e/conversions/506d218f-4841-44d2-b59d-387ca0d29d40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0fadb9c-e6cd-413f-bab5-867247f0504e/conversions/506d218f-4841-44d2-b59d-387ca0d29d40-xl-___webp_1920.webp 1920w

44 пассажира на борту по программе "Башкирское долголетие". Они будут изучать достопримечательности Беларуси.

В планах перевести не менее 4 тыс. пассажиров

В планах перевести не менее 4 тыс. пассажиров в год. А на старте, не изменяя традиции Белавиа, аплодировали в воздухе и первому пассажиру, который зарегистрировался на земле.

Авиакомпания работает прибыльно

В Минске Boeing встречали торжественно. И по завершению одного полета сразу говорят про следующие. Например, возможность при экономической эффективности запуска парного второго рейса в неделю в Уфу, а также другие направления.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании "Белавиа":

"С осени планируется новый рейс в Бангкок. Я думаю, что это еще не предел. Авиакомпания расширила парк самолетов. Увеличиваются наши объемы перевозок. Мы растем как минимум сейчас плюс 10 % к уровню прошлого года. Это очень хорошая цифра в гражданской авиации. Я думаю, что еще больше будет рост. По грузовым перевозкам мы удвоили наши цифры".