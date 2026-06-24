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Че за?.. Зеленский сдал назад - ультиматум Лукашенко провалился, медийный хайп не получился
- Эксклюзив
19 июня Владимир Зеленский выдвинул Александр у Лукашенко ультиматум: убрать "ретрансляторы", которые, по словам главы киевского режима, корректируют удары российских БПЛА по украинским позициям. В случае невыполнения требований Зеленский угрожал уничтожить объекты самостоятельно.
А что по этому поводу сказал Лукашенко? Неужели испугался? Ответы на все эти вопросы в подкасте "Че за?.." дали Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева.
Ультиматум, который не состоялся
Дедлайн, который Зеленский публично установил Лукашенко, истекает в пятницу 26 июня. Время идет, а Лукашенко никак не реагирует.
И вот сегодня стало известно, что Зеленский сам объявил, что ретрансляторы прекратили работу, и случилось это еще 22 июня.
Получается, что глава киевского режима либо сам "выполнил" собственный ультиматум, либо слился раньше времени. В любом случае, громкое заявление осталось без реального продолжения.
Вместо ответных заявлений или эскалации Александр Лукашенко продолжал обычную рабочую повестку. Он провел встречу с премьер-министром, заслушал доклад губернатора Гомельской области и при этом сообщил, что собирается в длительную командировку. Такое поведение выглядит как демонстративное игнорирование медийных выпадов. Лукашенко сосредоточен на экономике: продажа тракторов и БЕЛАЗов, поставки техники и технологий, вопросы импорта и экспорта. Именно эти темы он постоянно ставит перед министрами. Защита страны остается зоной ответственности белорусского лидера, а вот публичная перепалка с Киевом в его приоритеты не входит.
Что стоит за заявлениями Зеленского
Многие эксперты сходятся во мнении: ультиматум носит преимущественно медийный характер. На линии боевого соприкосновения серьезных продвижений у украинской стороны нет. Вместо этого активно продвигаются сообщения об ударах дронов по территории России - в том числе по московским НПЗ и даже, говорят, до Тюмени долетало. Эти "мидлстрайки" и "дипстрайки" подаются как значительные успехи. Но их главная функция в том, чтобы создать информационный пузырь - показать Трампу и Западу, что Украина якобы сохраняет инициативу и может диктовать условия.
С какой целью это делается? Очевидно, оттянуть переговорный процесс. При этом часть ранее укрепленных украинских позиций превращается в "лунный пейзаж", что создает предпосылки для возможного расширения масштабов российской операции.
Внутренние риски для самой Украины
Отдельно хочется остановиться на том, что может произойти в самой Украине после возможного начала переговоров. Возвращение военных с линии боевого соприкосновения неизбежно приведет к вопросам "где выплаты?", "где обещанные привилегии?", "где земли?". Параллельно существует проблема уклонистов - тех, кто остался в стране по фальшивым документам или выехал за границу за деньги. Их возвращение может спровоцировать острые межличностные и общественные конфликты по принципу "я воевал, а ты нет". Что создает почву для серьезной внутренней нестабильности.
Один из вероятных сценариев развития событий - приход к власти военных и установление военного управления уже в процессе или сразу после подписания соглашений.
И еще один немаловажный вопрос - население. Украина уже сталкивается с катастрофическим демографическим спадом. Даже если мужчин-уклонистов удастся вернуть, женщины, выехавшие за границу, вряд ли массово хлынут на родину. Это делает долгосрочные перспективы страны крайне сложными.
При этом главный электорат, на который ориентируется Зеленский, - это не все украинское общество, а то самое орущее меньшинство - те, кто стучат кастрюлями на улице, те, кто в комментариях в соцсетях поддерживают жесткую антибелорусскую риторику. Именно для них делаются громкие заявления и ставятся "ультиматумы".
А теперь подытожим
Ультиматум Зеленского Лукашенко завершился тем, что хозяин Банковой сам объявил о якобы прекращении работы ретрансляторов раньше установленного срока. Лукашенко на публичную перепалку не ответил, продолжил рабочую повестку и запланировал командировку.
Вместо реальной эскалации между Минском и Киевом ситуация свелась к очередной медийной истории, цель которой - отвлечь внимание от отсутствия продвижения на фронте и растущих внутренних проблем Украины.
Будет ли за этим что-то большее, покажет ближайшее время. Пока же мяч остается на стороне Киева: именно Зеленскому предстоит объяснять своему активному информационному окружению, почему громко обещанное не переросло в реальные действия.
В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.