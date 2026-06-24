Че за?.. Зеленский сдал назад - ультиматум Лукашенко провалился, медийный хайп не получился

19 июня Владимир Зеленский выдвинул Александр у Лукашенко ультиматум: убрать "ретрансляторы", которые, по словам главы киевского режима, корректируют удары российских БПЛА по украинским позициям. В случае невыполнения требований Зеленский угрожал уничтожить объекты самостоятельно.

А что по этому поводу сказал Лукашенко? Неужели испугался? Ответы на все эти вопросы в подкасте "Че за?.." дали Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева.

Ультиматум, который не состоялся

Дедлайн, который Зеленский публично установил Лукашенко, истекает в пятницу 26 июня. Время идет, а Лукашенко никак не реагирует.

И вот сегодня стало известно, что Зеленский сам объявил, что ретрансляторы прекратили работу, и случилось это еще 22 июня.

Получается, что глава киевского режима либо сам "выполнил" собственный ультиматум, либо слился раньше времени. В любом случае, громкое заявление осталось без реального продолжения.

Вместо ответных заявлений или эскалации Александр Лукашенко продолжал обычную рабочую повестку. Он провел встречу с премьер-министром, заслушал доклад губернатора Гомельской области и при этом сообщил, что собирается в длительную командировку. Такое поведение выглядит как демонстративное игнорирование медийных выпадов. Лукашенко сосредоточен на экономике: продажа тракторов и БЕЛАЗов, поставки техники и технологий, вопросы импорта и экспорта. Именно эти темы он постоянно ставит перед министрами. Защита страны остается зоной ответственности белорусского лидера, а вот публичная перепалка с Киевом в его приоритеты не входит.

Александр Хоровец: Мне кажется, батька Зеленского просто троллит. На встрече с премьер-министром он говорит: я тут собрался в командировку, достаточно долгую, а вы уж как-то без меня наверняка разберетесь. Конечно, разберутся - система же выстроена. По сути, Лукашенко этим сказал: "Слышь, Володя, ну понятно, ты там что-то побрякаешь, а я пойду реальными вещами заниматься, экономику белорусскую поднимать" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e13a597-2a37-4aac-98f1-89f9937baa76/conversions/1b00f9b0-7dbd-4c72-aef2-afd0dc6d35b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e13a597-2a37-4aac-98f1-89f9937baa76/conversions/1b00f9b0-7dbd-4c72-aef2-afd0dc6d35b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e13a597-2a37-4aac-98f1-89f9937baa76/conversions/1b00f9b0-7dbd-4c72-aef2-afd0dc6d35b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e13a597-2a37-4aac-98f1-89f9937baa76/conversions/1b00f9b0-7dbd-4c72-aef2-afd0dc6d35b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что стоит за заявлениями Зеленского

Многие эксперты сходятся во мнении: ультиматум носит преимущественно медийный характер. На линии боевого соприкосновения серьезных продвижений у украинской стороны нет. Вместо этого активно продвигаются сообщения об ударах дронов по территории России - в том числе по московским НПЗ и даже, говорят, до Тюмени долетало. Эти "мидлстрайки" и "дипстрайки" подаются как значительные успехи. Но их главная функция в том, чтобы создать информационный пузырь - показать Трампу и Западу, что Украина якобы сохраняет инициативу и может диктовать условия.

Яна Менделева: Для Зеленского это очередная серия штампов о том, какой всемогущий Киев. Ему сейчас нужно отвлечь внимание от внутренней ситуации в Украине. А этот истеричный ультиматум не имеет ничего общего с действительностью. И реагировать на такое - это как становиться участником. А так это просто вброшенное в медиаполе заявление, которое увидели все, на кого был расчет. Вот и все news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76433d78-045d-4504-9613-641218e9605f/conversions/c03e88c1-10f9-44cb-84e2-8ec439cf74f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76433d78-045d-4504-9613-641218e9605f/conversions/c03e88c1-10f9-44cb-84e2-8ec439cf74f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76433d78-045d-4504-9613-641218e9605f/conversions/c03e88c1-10f9-44cb-84e2-8ec439cf74f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76433d78-045d-4504-9613-641218e9605f/conversions/c03e88c1-10f9-44cb-84e2-8ec439cf74f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

С какой целью это делается? Очевидно, оттянуть переговорный процесс. При этом часть ранее укрепленных украинских позиций превращается в "лунный пейзаж", что создает предпосылки для возможного расширения масштабов российской операции.

Внутренние риски для самой Украины

Отдельно хочется остановиться на том, что может произойти в самой Украине после возможного начала переговоров. Возвращение военных с линии боевого соприкосновения неизбежно приведет к вопросам "где выплаты?", "где обещанные привилегии?", "где земли?". Параллельно существует проблема уклонистов - тех, кто остался в стране по фальшивым документам или выехал за границу за деньги. Их возвращение может спровоцировать острые межличностные и общественные конфликты по принципу "я воевал, а ты нет". Что создает почву для серьезной внутренней нестабильности.

Один из вероятных сценариев развития событий - приход к власти военных и установление военного управления уже в процессе или сразу после подписания соглашений.

И еще один немаловажный вопрос - население. Украина уже сталкивается с катастрофическим демографическим спадом. Даже если мужчин-уклонистов удастся вернуть, женщины, выехавшие за границу, вряд ли массово хлынут на родину. Это делает долгосрочные перспективы страны крайне сложными.

Артем Строганов: Мы видим, что Зеленский не особо обеспокоен будущим Украины, в частности, людьми, катастрофическим демографическим спадом. И если мужчин-ухилянтов Европа еще, может быть, в Украину выпихнет, чтобы они воевали, то украинские женщины вряд ли вернутся. Ситуация в любом случае плачевная news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa27d2f2-707b-4806-a335-df73e823ea6f/conversions/1492dc59-c31f-4b52-87d8-b3085cd4b90a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa27d2f2-707b-4806-a335-df73e823ea6f/conversions/1492dc59-c31f-4b52-87d8-b3085cd4b90a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa27d2f2-707b-4806-a335-df73e823ea6f/conversions/1492dc59-c31f-4b52-87d8-b3085cd4b90a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa27d2f2-707b-4806-a335-df73e823ea6f/conversions/1492dc59-c31f-4b52-87d8-b3085cd4b90a-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом главный электорат, на который ориентируется Зеленский, - это не все украинское общество, а то самое орущее меньшинство - те, кто стучат кастрюлями на улице, те, кто в комментариях в соцсетях поддерживают жесткую антибелорусскую риторику. Именно для них делаются громкие заявления и ставятся "ультиматумы".

А теперь подытожим

Ультиматум Зеленского Лукашенко завершился тем, что хозяин Банковой сам объявил о якобы прекращении работы ретрансляторов раньше установленного срока. Лукашенко на публичную перепалку не ответил, продолжил рабочую повестку и запланировал командировку.

Вместо реальной эскалации между Минском и Киевом ситуация свелась к очередной медийной истории, цель которой - отвлечь внимание от отсутствия продвижения на фронте и растущих внутренних проблем Украины.

Будет ли за этим что-то большее, покажет ближайшее время. Пока же мяч остается на стороне Киева: именно Зеленскому предстоит объяснять своему активному информационному окружению, почему громко обещанное не переросло в реальные действия.