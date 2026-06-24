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Для участия в Форуме регионов в Минск прибыла Валентина Матвиенко
Минск и Минская область в ближайшие дни станут центром союзного партнерства и экономической интеграции Беларуси и России. Официальный старт Форума регионов 25 июня. Его участники 24 июня прибывают в нашу страну. Именно эффективное взаимодействие регионов - тот крепкий фундамент, на котором выстраивается устойчивое развитие двух стран. Год от года союзное сотрудничество прирастает и новыми проектами, и новыми цифрами, которые каждый раз обновляют исторический максимум. Первые делегации из российских регионов уже в Беларуси.
Минск принимает первых гостей Форума регионов
Для участия в форуме в Минск прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. В Национальном аэропорту ее тепло, по белорусской традиции с караваем и хлебом-солью, встретила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, а также руководители Минска и Минской области, посол России в нашей стране.
Отметим, что Форум регионов Беларуси и России проходит под эгидой Федерального собрания и Совета Республики. Безусловно, руководителям структур всегда есть что обсудить. И в этот раз запланирована двусторонняя встреча Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко, совместный диалог с руководителями регионов двух стран, а также участие в пленарном заседании.
Сам форум, напомним, рассчитан на 2 дня. Уже завтра начнут работу 10 тематических секций - от промышленной кооперации до образования и здравоохранения. В пятницу, 26 июня, ключевой локацией станет выставочный центр "БелЭкспо". Главный ожидаемый итог мероприятия - экономический. В планах у сторон подписать пакет контрактов и соглашений на общую сумму более 900 млн рублей.
Новые проекты БЕЛАЗа с российскими партнерами
Масштабная бизнес-программа стартовала уже 24 июня. Своих партнеров сразу из трех российских регионов - Москвы, Санкт-Петербурга и Новотроицка -встретил БЕЛАЗ. Здесь же подписали соглашения о сотрудничестве. И уже 25 июня на предприятии развернется сразу 2 из 10 секций международного форума.
Николай Бондаренко, заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия):
"Ежегодно в ходе форума подписываются сотни документов, которые имеют под собой реальную финансовую основу. В результате это приносит большую пользу для двух государств. Форум будет подводить итоги, конечно, 2025 года, но и ставить новые задачи перед двумя странами, которые необходимо будет достигать в будущем".