Для участия в Форуме регионов в Минск прибыла Валентина Матвиенко

Минск и Минская область в ближайшие дни станут центром союзного партнерства и экономической интеграции Беларуси и России. Официальный старт Форума регионов 25 июня. Его участники 24 июня прибывают в нашу страну. Именно эффективное взаимодействие регионов - тот крепкий фундамент, на котором выстраивается устойчивое развитие двух стран. Год от года союзное сотрудничество прирастает и новыми проектами, и новыми цифрами, которые каждый раз обновляют исторический максимум. Первые делегации из российских регионов уже в Беларуси.

Минск принимает первых гостей Форума регионов

Для участия в форуме в Минск прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. В Национальном аэропорту ее тепло, по белорусской традиции с караваем и хлебом-солью, встретила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, а также руководители Минска и Минской области, посол России в нашей стране.

Отметим, что Форум регионов Беларуси и России проходит под эгидой Федерального собрания и Совета Республики. Безусловно, руководителям структур всегда есть что обсудить. И в этот раз запланирована двусторонняя встреча Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко, совместный диалог с руководителями регионов двух стран, а также участие в пленарном заседании.

Сам форум, напомним, рассчитан на 2 дня. Уже завтра начнут работу 10 тематических секций - от промышленной кооперации до образования и здравоохранения. В пятницу, 26 июня, ключевой локацией станет выставочный центр "БелЭкспо". Главный ожидаемый итог мероприятия - экономический. В планах у сторон подписать пакет контрактов и соглашений на общую сумму более 900 млн рублей.

БЕЛАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c89da30-dbc8-4c0d-b433-614f40b41410/conversions/3f1b5b36-d63a-463c-9d96-e442312d88a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c89da30-dbc8-4c0d-b433-614f40b41410/conversions/3f1b5b36-d63a-463c-9d96-e442312d88a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c89da30-dbc8-4c0d-b433-614f40b41410/conversions/3f1b5b36-d63a-463c-9d96-e442312d88a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c89da30-dbc8-4c0d-b433-614f40b41410/conversions/3f1b5b36-d63a-463c-9d96-e442312d88a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новые проекты БЕЛАЗа с российскими партнерами

Масштабная бизнес-программа стартовала уже 24 июня. Своих партнеров сразу из трех российских регионов - Москвы, Санкт-Петербурга и Новотроицка -встретил БЕЛАЗ. Здесь же подписали соглашения о сотрудничестве. И уже 25 июня на предприятии развернется сразу 2 из 10 секций международного форума.

Николай Бондаренко, заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия):