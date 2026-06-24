В Калифорнии более 7 тыс. домов остались без света после землетрясений

электросети news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a50f09-cf94-4454-a0b8-657a3be27372/conversions/1760bc65-73fe-4402-b444-5562859f9e24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a50f09-cf94-4454-a0b8-657a3be27372/conversions/1760bc65-73fe-4402-b444-5562859f9e24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a50f09-cf94-4454-a0b8-657a3be27372/conversions/1760bc65-73fe-4402-b444-5562859f9e24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a50f09-cf94-4454-a0b8-657a3be27372/conversions/1760bc65-73fe-4402-b444-5562859f9e24-xl-___webp_1920.webp 1920w



Серия землетрясений произошла в среду на севере американского штата Калифорния, в результате почти 7,5 тыс. домов в настоящее время остаются без электричества, выяснило РИА Новости, изучив данные Национальной геологической службы США и организаций электроснабжения страны.

Первое и наиболее сильное землетрясение 24 июня произошло около 18.10 по минскому времени на глубине 12,9 км и на расстоянии 11 км от Редвуд-Велли в округе Мендосино.

По сообщениям местных новостных изданий, землетрясения привели к трещинам в стенах домов и перебоям в электроснабжении.