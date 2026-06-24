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В Калифорнии более 7 тыс. домов остались без света после землетрясений

электросети


Серия землетрясений произошла в среду на севере американского штата Калифорния, в результате почти 7,5 тыс. домов в настоящее время остаются без электричества, выяснило РИА Новости, изучив данные Национальной геологической службы США и организаций электроснабжения страны.

Первое и наиболее сильное землетрясение 24 июня произошло около 18.10 по минскому времени на глубине 12,9 км и на расстоянии 11 км от Редвуд-Велли в округе Мендосино.

По сообщениям местных новостных изданий, землетрясения привели к трещинам в стенах домов и перебоям в электроснабжении.

Фото РИА Новости

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