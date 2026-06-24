Пенсионерка потеряла более 30 тыс. рублей, поверив в "высокий доход" от инвестиций

Полгода пенсионерка торговала на несуществующей бирже и потеряла более 30 тыс. рублей. 75-летняя минчанка увидела рекламу, обещавшую высокий и быстрый доход от инвестиций. Пенсионерка перешла по ссылке и позвонила в мессенджере по указанному номеру телефона. Собеседник назначил женщине персонального "куратора" для осуществления сделок на бирже.