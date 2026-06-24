США протестировали новый летательный аппарат для ядерных испытаний

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США провели успешное тестирование нового летательного аппарата, предназначенного для испытаний ядерных боеприпасов. Об этом телеканалу Fox News сообщил глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс, пишет ТАСС.

Согласно заявлению Уильямса, аппарат Aires Tide призван продемонстрировать, как Соединенные Штаты собираются "использовать искусственный интеллект, чтобы быстрее продвигаться вперед в вопросе производства ядерного оружия и обслуживания ядерного арсенала". Как отмечает телеканал, летательный аппарат был разработан для "имитации экстремальной температуры и вибрации, которым подвергается" ядерный боеприпас во время полета.

По информации Fox News, при создании аппарата специалисты НУЯБ использовали технологии искусственного интеллекта и 3D-печати. Применение этих инструментов делает создание Aires Tide сопоставимым по значимости с проектом "Манхэттен" по созданию Соединенными Штатами ядерного оружия в 1940-х годах, считает Уильямс.