Могилеву - 759 лет: какие подарки приготовили городу

Могилев и Витебск отмечают дни рождения. Программы наполнены яркими и значимыми событиями, в том числе вручением подарков горожанам, открытием важных социальных объектов.

Могилеву 759 лет

Чтобы успеть вручить все подарки, а еще как можно больше подарить ярких эмоций жителям Могилева и гостям программу Дня города организаторы в этот раз наполнили новыми проектами.

Яркий старт программы - открытие сразу двух силовых многофункциональных площадок от Президентского спортивного клуба. Подарки от авторов проекта - спорт для всех жителей бульвара Непокоренных и микрорайона Казимировка. Заниматься смогут в том числе люди с ограниченными возможностями.

Яркой получилась и презентация нового конкурса-марафона "Спорт и двор" от Президентского спортивного клуба.

Об этом подарке мечтали даже именитые спортсмены - в Могилеве торжественно открыт самый высокий скалодром в стране под открытым небом. Первым протестировал площадку самый быстрый скалолаз Беларуси.

Игнатий Максимовцов, чемпион Беларуси, мастер спорта по скалолазанию news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6f0af5-d0ab-40d0-a0a1-2582394cd82a/conversions/c454865c-c957-4462-af65-435674eae325-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6f0af5-d0ab-40d0-a0a1-2582394cd82a/conversions/c454865c-c957-4462-af65-435674eae325-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6f0af5-d0ab-40d0-a0a1-2582394cd82a/conversions/c454865c-c957-4462-af65-435674eae325-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6f0af5-d0ab-40d0-a0a1-2582394cd82a/conversions/c454865c-c957-4462-af65-435674eae325-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игнатий Максимовцов, чемпион Беларуси, мастер спорта по скалолазанию:

"Круто! Я всегда буду приезжать летом тренироваться. Можно действительно начинать и с нуля с профессионалом. Стенка хорошая. Трассы тяжелые, например, 7А. Это довольно хороший уровень, это не первый год подготовки. Это года 3 надо, чтобы пройти эту трассу".

Михаил Далинкевич, директор Могилевской комплексной СДЮШОР "Виктория":

"2 стены, одна предназначена для скорости, т. е. на определенное время. Вторая - на сложность. Самый высокий, открытый скалодром - 16,7 м. В планах в сентябре вместе с нашими городами-побратимами провести соревнования".

Еще один подарок готовят строители жителям Могилева. Реконструкция проспекта Мира - часть проекта по возведению внутригородской кольцевой дороги. Он снизит автомобильную нагрузку центральных. Военные уже обновили танк Т-34, который долгое время украшал улицу Якубовского. Он уже занял свое место на проспекте, ждем открытия.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d4dcfa4-4dc3-47c5-ba58-0ae8605694ea/conversions/be8038c7-8b09-4564-9b31-1ba83956f9d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d4dcfa4-4dc3-47c5-ba58-0ae8605694ea/conversions/be8038c7-8b09-4564-9b31-1ba83956f9d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d4dcfa4-4dc3-47c5-ba58-0ae8605694ea/conversions/be8038c7-8b09-4564-9b31-1ba83956f9d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d4dcfa4-4dc3-47c5-ba58-0ae8605694ea/conversions/be8038c7-8b09-4564-9b31-1ba83956f9d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Большое спасибо строителям, дорожникам. Они действительно работали днем и ночью. 150-200 человек, порядка 80 единиц техники. Для жителей это будет хороший знаковый объект".

Уже ночью 24 июня на проспекте возобновят движение транспорта.

Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:

"В пятницу вечером мы открываем светомузыкальный фонтан на Дубровенке. Там большая работа проведена с благоустройством прилегающей территории. В субботу будут такие фестивальные мероприятия. Будем вкусно кормить, будем веселить, будем петь и танцевать. Вечером большой концерт, который закончится праздничным фейерверком".

В выходные в городе развернутся народные гуляния. Будут задействованы все главные площадки, в том числе пешеходная Ленинская и парк Подниколье. Все как мы любим. Кстати, в полдень субботы на площади Единства концертная программа участников проекта "Фактор.BY. Дети".