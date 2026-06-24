С начала года 37 человек заблудились в лесных чащах Беларуси

Особенное внимание обратить на жаркую погоду призывают спасатели грибников. С собой в лес важно брать запас воды, еды и медикаментов. А еще оставить свои координаты близким перед выходом из дома и не сбиться с пути.

За этот год спасатели нашли в лесах около 37 человек. Сейчас бойцы в режиме повышенной готовности.

Не только поход за грибами или ягодами, но и банальный полезный для здоровья хайкинг порой может превратиться в большую проблему, особенно если не соблюдать правила поведения в лесу. В этом каждый сезон с наступлением жаркой погоды убеждаются любители лесных прогулок на собственном примере. А поисковым отрядам приходится работать в усиленном режиме, ведь каждая минута на счету.

Жительница Минска Людмила Германович каждые выходные на даче в Воложинском районе. В лес за грибами или ягодами предпочитает ходить с подругами. Но в последний раз отправилась по знакомой и протоптанной тропе в одиночку. Уже через час поняла, что ходит по кругу.

Жительница Минска Людмила Германович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea1c9c1-9fce-4657-88ed-1758762a3887/conversions/726f9e0e-a8d1-4fd7-a0fe-f2ea8fd6623e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea1c9c1-9fce-4657-88ed-1758762a3887/conversions/726f9e0e-a8d1-4fd7-a0fe-f2ea8fd6623e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea1c9c1-9fce-4657-88ed-1758762a3887/conversions/726f9e0e-a8d1-4fd7-a0fe-f2ea8fd6623e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ea1c9c1-9fce-4657-88ed-1758762a3887/conversions/726f9e0e-a8d1-4fd7-a0fe-f2ea8fd6623e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Отправилась в лес за лесными дарами, за грибами и немножко заблудилась, потеряла ориентиры. Успокоилась, сориентировалась и нашла дорогу домой. Первое - это тревога, но главное не паниковать, главное успокоиться и принять верное решение", - поделилась историей Людмила Германович.

Когда несколько шагов в сторону могут стать фатальной ошибкой. И путь домой найти самостоятельно уже практически невозможно. В такую ситуацию может попасть даже самый опытный грибник.

Небольшое отклонение от маршрута и плутать порой приходится до поздней ночи. Так сотрудники МЧС искали пенсионера в Пуховичском районе несколько часов в полной темноте. Нашли, предложили воды, согрели и отвезли в город на медобследование.

И это лишь один случай. Но с начала года более 35 человек в Беларуси заблудились в лесных чащах. Поэтому спасатели сейчас работают в особом режиме. Специальный поисковый отряд МЧС Минской области буквально каждый день на вызовах. На вооружении самое современное оборудование, которое помогает во время поисковых операций.

Александр Конколович, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

"В пути следования мы анализируем и смотрим местность. Уже примерно понимаем наличие линейных ориентиров, естественных природных преград, т. е. канавы, ручьи. И уже в процессе движения примерно у нас строится тактика поиска".

Карту местности составляют с помощью специальной программы и трекеров. Перемещение каждого бойца отображается на мониторе, постепенно покрывая площадь поиска.

оборудование МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63cb59f-40a4-4060-80fa-59044db584ed/conversions/c6fc63be-dd9d-40a1-baac-de8fb3b8588f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63cb59f-40a4-4060-80fa-59044db584ed/conversions/c6fc63be-dd9d-40a1-baac-de8fb3b8588f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63cb59f-40a4-4060-80fa-59044db584ed/conversions/c6fc63be-dd9d-40a1-baac-de8fb3b8588f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d63cb59f-40a4-4060-80fa-59044db584ed/conversions/c6fc63be-dd9d-40a1-baac-de8fb3b8588f-xl-___webp_1920.webp 1920w

На ноутбуке со специальными программами можно видеть реальные поиски. Видно, насколько большой объем работы проделывается.

Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать номера 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лес.

Евгений Барановский, помощник министра, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

"Констатируем факт, что уже 37 человек потерялись, проводились работы по поиску их в экосистемах. Важно предупредить своих родных, близких, что если они собираются посетить какой-то лесной массив, сказать, когда они это планируют сделать и в какое время ориентировочно планируют вернуться обратно. Одежда должна быть плотная и не цвета хаки, не цвета зеленого, потому что в случае если вы потеряетесь, вас намного будет проще, легче найти, если на вас будет более яркая одежда".

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Все массивы поделены на квадраты разделительными песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям. В помощь сотрудникам МЧС специалисты лесной охраны, они также регулярно прочесывают чащи, проверяют информацию с камер фиксации и напоминают об ограничениях посещения лесов из-за жары (перед походом нужно изучить интерактивную карту Минлесхоза).

Если говорить о Минской области, то только за этот год спасателям удалось найти в лесу на территории центрального региона 10 человек. 2 из них несовершеннолетние, поэтому родителям нужно уделять особое внимание в этом вопросе, особенно в период летних каникул.