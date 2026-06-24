Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

С начала года 37 человек заблудились в лесных чащах Беларуси

Особенное внимание обратить на жаркую погоду призывают спасатели грибников. С собой в лес важно брать запас воды, еды и медикаментов. А еще оставить свои координаты близким перед выходом из дома и не сбиться с пути.

За этот год спасатели нашли в лесах около 37 человек. Сейчас бойцы в режиме повышенной готовности.

Не только поход за грибами или ягодами, но и банальный полезный для здоровья хайкинг порой может превратиться в большую проблему, особенно если не соблюдать правила поведения в лесу. В этом каждый сезон с наступлением жаркой погоды убеждаются любители лесных прогулок на собственном примере. А поисковым отрядам приходится работать в усиленном режиме, ведь каждая минута на счету.

Жительница Минска Людмила Германович каждые выходные на даче в Воложинском районе. В лес за грибами или ягодами предпочитает ходить с подругами. Но в последний раз отправилась по знакомой и протоптанной тропе в одиночку. Уже через час поняла, что ходит по кругу.

Жительница Минска Людмила Германович

"Отправилась в лес за лесными дарами, за грибами и немножко заблудилась, потеряла ориентиры. Успокоилась, сориентировалась и нашла дорогу домой. Первое - это тревога, но главное не паниковать, главное успокоиться и принять верное решение", - поделилась историей Людмила Германович.

Когда несколько шагов в сторону могут стать фатальной ошибкой. И путь домой найти самостоятельно уже практически невозможно. В такую ситуацию может попасть даже самый опытный грибник.

Небольшое отклонение от маршрута и плутать порой приходится до поздней ночи. Так сотрудники МЧС искали пенсионера в Пуховичском районе несколько часов в полной темноте. Нашли, предложили воды, согрели и отвезли в город на медобследование.

И это лишь один случай. Но с начала года более 35 человек в Беларуси заблудились в лесных чащах. Поэтому спасатели сейчас работают в особом режиме. Специальный поисковый отряд МЧС Минской области буквально каждый день на вызовах. На вооружении самое современное оборудование, которое помогает во время поисковых операций.

Александр Конколович, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

"В пути следования мы анализируем и смотрим местность. Уже примерно понимаем наличие линейных ориентиров, естественных природных преград, т. е. канавы, ручьи. И уже в процессе движения примерно у нас строится тактика поиска".

Карту местности составляют с помощью специальной программы и трекеров. Перемещение каждого бойца отображается на мониторе, постепенно покрывая площадь поиска.

оборудование МЧС

На ноутбуке со специальными программами можно видеть реальные поиски. Видно, насколько большой объем работы проделывается.

Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать номера 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лес.

Евгений Барановский, помощник министра, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

"Констатируем факт, что уже 37 человек потерялись, проводились работы по поиску их в экосистемах. Важно предупредить своих родных, близких, что если они собираются посетить какой-то лесной массив, сказать, когда они это планируют сделать и в какое время ориентировочно планируют вернуться обратно. Одежда должна быть плотная и не цвета хаки, не цвета зеленого, потому что в случае если вы потеряетесь, вас намного будет проще, легче найти, если на вас будет более яркая одежда".

лес

Все массивы поделены на квадраты разделительными песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям. В помощь сотрудникам МЧС специалисты лесной охраны, они также регулярно прочесывают чащи, проверяют информацию с камер фиксации и напоминают об ограничениях посещения лесов из-за жары (перед походом нужно изучить интерактивную карту Минлесхоза).

Если говорить о Минской области, то только за этот год спасателям удалось найти в лесу на территории центрального региона 10 человек. 2 из них несовершеннолетние, поэтому родителям нужно уделять особое внимание в этом вопросе, особенно в период летних каникул.

Собираться в поход в лес нужно особенно тщательно и обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон. Даже если нет связи, GPS все равно отработает. И это реально спасает жизни.

Разделы:

Общество

Теги:

лесМЧС