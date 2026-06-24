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С начала года 37 человек заблудились в лесных чащах Беларуси
Особенное внимание обратить на жаркую погоду призывают спасатели грибников. С собой в лес важно брать запас воды, еды и медикаментов. А еще оставить свои координаты близким перед выходом из дома и не сбиться с пути.
За этот год спасатели нашли в лесах около 37 человек. Сейчас бойцы в режиме повышенной готовности.
Не только поход за грибами или ягодами, но и банальный полезный для здоровья хайкинг порой может превратиться в большую проблему, особенно если не соблюдать правила поведения в лесу. В этом каждый сезон с наступлением жаркой погоды убеждаются любители лесных прогулок на собственном примере. А поисковым отрядам приходится работать в усиленном режиме, ведь каждая минута на счету.
Жительница Минска Людмила Германович каждые выходные на даче в Воложинском районе. В лес за грибами или ягодами предпочитает ходить с подругами. Но в последний раз отправилась по знакомой и протоптанной тропе в одиночку. Уже через час поняла, что ходит по кругу.
"Отправилась в лес за лесными дарами, за грибами и немножко заблудилась, потеряла ориентиры. Успокоилась, сориентировалась и нашла дорогу домой. Первое - это тревога, но главное не паниковать, главное успокоиться и принять верное решение", - поделилась историей Людмила Германович.
Когда несколько шагов в сторону могут стать фатальной ошибкой. И путь домой найти самостоятельно уже практически невозможно. В такую ситуацию может попасть даже самый опытный грибник.
Небольшое отклонение от маршрута и плутать порой приходится до поздней ночи. Так сотрудники МЧС искали пенсионера в Пуховичском районе несколько часов в полной темноте. Нашли, предложили воды, согрели и отвезли в город на медобследование.
И это лишь один случай. Но с начала года более 35 человек в Беларуси заблудились в лесных чащах. Поэтому спасатели сейчас работают в особом режиме. Специальный поисковый отряд МЧС Минской области буквально каждый день на вызовах. На вооружении самое современное оборудование, которое помогает во время поисковых операций.
Александр Конколович, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
"В пути следования мы анализируем и смотрим местность. Уже примерно понимаем наличие линейных ориентиров, естественных природных преград, т. е. канавы, ручьи. И уже в процессе движения примерно у нас строится тактика поиска".
Карту местности составляют с помощью специальной программы и трекеров. Перемещение каждого бойца отображается на мониторе, постепенно покрывая площадь поиска.
На ноутбуке со специальными программами можно видеть реальные поиски. Видно, насколько большой объем работы проделывается.
Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать номера 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лес.
Евгений Барановский, помощник министра, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
"Констатируем факт, что уже 37 человек потерялись, проводились работы по поиску их в экосистемах. Важно предупредить своих родных, близких, что если они собираются посетить какой-то лесной массив, сказать, когда они это планируют сделать и в какое время ориентировочно планируют вернуться обратно. Одежда должна быть плотная и не цвета хаки, не цвета зеленого, потому что в случае если вы потеряетесь, вас намного будет проще, легче найти, если на вас будет более яркая одежда".
Все массивы поделены на квадраты разделительными песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям. В помощь сотрудникам МЧС специалисты лесной охраны, они также регулярно прочесывают чащи, проверяют информацию с камер фиксации и напоминают об ограничениях посещения лесов из-за жары (перед походом нужно изучить интерактивную карту Минлесхоза).
Если говорить о Минской области, то только за этот год спасателям удалось найти в лесу на территории центрального региона 10 человек. 2 из них несовершеннолетние, поэтому родителям нужно уделять особое внимание в этом вопросе, особенно в период летних каникул.
Собираться в поход в лес нужно особенно тщательно и обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон. Даже если нет связи, GPS все равно отработает. И это реально спасает жизни.