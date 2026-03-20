Ярошевич о снятии санкций США: Для нас это новые возможности
Снятие ранее действовавших ограничений со стороны США создает предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала. Речь идет об отмене американских санкций с самого Минфина и двух финансовых учреждений.
Как сообщили в Банке развития, с которого также сняты санкции, этот шаг открывает новые возможности для поддержки белорусских экспортеров, а также малого и среднего бизнеса в партнерстве со Всемирным банком.
Дмитрий Ярошевич, зампредседателя правления Банка развития Беларуси:
"Несмотря на то что мы успешно справлялись и в условиях этих санкций, для нас это новые возможности. Наряду с внутренней повесткой у Банка развития есть широкая региональная сеть партнеров - это различные международные банки (например, Всемирный банк, африканские, панафриканские банки). Сейчас, когда ограничения сняты, для нас открываются определенные возможности. Чем меньше ограничений для бизнеса, тем лучше. У нас есть отношения и с Эксимбанком США. Сейчас будет значительно проще. Мы планируем поработать с нашими экспортерами по поставкам продукции в США".
Заместитель председателя правления Банка развития также затронул тему ограничений со стороны Европы. Он уверен, что здравый смысл возобладает. Ведь снятие санкций - это не только возможности для нас, но и для наших партнеров.
