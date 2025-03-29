Юрий Чеботарь рассказал о создании новой региональной программы - какие возможности она обещает

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Инициатива "Один район - один проект" уже дала плоды. Но не каждый проект может попасть под инициативу. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в проекте "Актуальное интервью" рассказал, как происходит отбор.

"Мы достаточно жестко смотрели на все инициативы для того, чтобы действительно попадали самые лучшие. Но сейчас мы берем не только проекты, которые помогают развить промышленность. Глава государства буквально недавно на инаугурации отмечал один из приоритетов будущей пятилетки - туризм. Поэтому мы расширили возможности включения в "Один регион - один проект" проекты в сфере отдыха, здравоохранения, транспортных услуг и так далее", - отметил Юрий Чеботарь.

Также появилась региональная инициатива - продолжение инициативы "Один район - один проект". Заявка подается через сайт Белорусского фонда финансовой поддержки, прилагается соответствующее обоснование того, какой проект будет реализовываться.

"Участие бизнеса состоит в том, чтобы дождаться, когда заявка будет рассмотрена и одобрена. У нас сегодня уже 40 заявок подано, 12 мы одобрили. Далее те, кто подал заявку имеют право в таком упрощенном порядке обратиться в кредитующий банк за соответствующими ресурсами. Они льготные, годовая ставка составляет 8 %", - рассказал министр экономики.

Эти две программы, работая вместе, поддерживают инициативы как со стороны крупного бизнеса, так и оригинальные идеи со стороны среднего и малого бизнеса.