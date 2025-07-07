За полгода в Беларуси продали рекордное количество пустующих домов

За 6 месяцев 2025 года в Беларуси продали рекордное количество пустующих домов - более 700. Это на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 400 домов были проданы за 1 базовую величину (а это 42 рубля).



В Госкомимуществе отмечают, что подъем продаж связан с созданием единого реестра такой недвижимости. Там сейчас собрано более 26 тыс. таких объектов.



В соответствии с действующим законодательством, новому собственнику предоставляется год на придание дому и участку жилого вида. Но при необходимости этот срок могут продлить.