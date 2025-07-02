Золотовалютные резервы Беларуси превысили 11,5 млрд долларов

Прирост всего за месяц составил почти 380 млн долларов. Всего сумма активов превысила 11,5 млрд.

Наибольшую долю в структуре наших международных резервов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Рост по всем направлениям.

Так, объем валюты на начало июля составил 4 млрд 427 млн, то есть за июнь прибавили почти 339 млн, а объем золота достиг показателя почти в 5 млрд 700 млн. Это плюс 19 млн за месяц.