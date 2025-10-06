3.68 BYN
Золотовалютные резервы Беларуси превысили 13 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Золотой запас страны вышел на новый исторический максимум. Золотовалютные резервы впервые превысили 13 млрд долларов. Это данные Нацбанка на 1 октября.
Рост продолжается уже десятый месяц подряд - лишь за сентябрь ЗВР прибавили более 870 млн долларов. И это почти вдвое больше, чем месяцем ранее.
Основную долю в золотом запасе страны по-прежнему занимает монетарное золото - свыше 6,5 млрд. Значительный рост за последний месяц - это обусловлено подорожанием драгметалла. В первые дни октября золото даже брало отметку в 3 900 долларов за тройскую унцию.
На втором месте по доле в резервах - активы в инвалюте. По итогам восьми месяцев они составляют немногим более 5 млрд долларов.