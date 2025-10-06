Золотовалютные резервы Беларуси превысили 13 млрд долларов

Золотой запас страны вышел на новый исторический максимум. Золотовалютные резервы впервые превысили 13 млрд долларов. Это данные Нацбанка на 1 октября.

Рост продолжается уже десятый месяц подряд - лишь за сентябрь ЗВР прибавили более 870 млн долларов. И это почти вдвое больше, чем месяцем ранее.

Основную долю в золотом запасе страны по-прежнему занимает монетарное золото - свыше 6,5 млрд. Значительный рост за последний месяц - это обусловлено подорожанием драгметалла. В первые дни октября золото даже брало отметку в 3 900 долларов за тройскую унцию.