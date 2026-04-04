Гигин о блокировке белорусских каналов: YouTube организует информационную блокаду

"Удаление канала белорусских средств массовой информации из YouTube - это очевидный недружественный шаг, причем сделанный в такой дерзкой, наглой, вызывающей форме, в общем-то привычной для коллективного Запада. Да и мы с этим сталкиваемся не впервые. Подобным образом они вели себя на Западе в 2020 году и в 2022-м. Ведется такая системная работа по недопущению нашей точки зрения в широкое информационное пространство, мировое информационное пространство, - отметил Вадим Гигин. - Да и в общем до 2020 года мы это видели. Информация из Беларуси подавалась в искаженном свете. Нашим журналистам не давали возможности зачастую полноценно работать в западных странах. Ограничивали контакты между представителями общественности Беларуси и западных стран. Это единая линия по созданию информационной блокады либо же такой имитации информационной блокады".