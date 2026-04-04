Гигин о блокировке белорусских каналов: YouTube организует информационную блокаду
Удаление белорусских медиа (каналов БЕЛТА, СТВ и ОНТ) с международных платформ вновь поднимает вопрос о свободе слова и равном доступе к глобальной аудитории. Подобные шаги все чаще рассматриваются не как единичные решения, а как часть большой информационной войны Запада, считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
"Удаление канала белорусских средств массовой информации из YouTube - это очевидный недружественный шаг, причем сделанный в такой дерзкой, наглой, вызывающей форме, в общем-то привычной для коллективного Запада. Да и мы с этим сталкиваемся не впервые. Подобным образом они вели себя на Западе в 2020 году и в 2022-м. Ведется такая системная работа по недопущению нашей точки зрения в широкое информационное пространство, мировое информационное пространство, - отметил Вадим Гигин. - Да и в общем до 2020 года мы это видели. Информация из Беларуси подавалась в искаженном свете. Нашим журналистам не давали возможности зачастую полноценно работать в западных странах. Ограничивали контакты между представителями общественности Беларуси и западных стран. Это единая линия по созданию информационной блокады либо же такой имитации информационной блокады".