Горносько взяла серебро в упражнении с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

В воскресенье, 6 апреля, участницы соревнований разыгрывают медали в финалах отдельных видов. В упражнении с мячом Горносько набрала 28,350 балла и заняла второе место среди восьми финалисток. Победу в этом виде программы одержала Стиляна Николова из Болгарии (28,950), бронзу взяла Тахмина Икромова из Узбекистана (27,150).



Также Алина выступила в финале упражнения с обручем, где остановилась в шаге от пьедестала. От третьей позиции, на которой расположилась итальянка София Раффаэли, белоруску отделили всего 0,2 балла. Еще одна наша спортсменка Анастасия Салос показала в композиции с обручем седьмой результат.