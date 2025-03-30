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Горносько взяла серебро в упражнении с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Белоруска Алина Горносько стала призером первого этапа Кубка мира 2025 года по художественной гимнастике 2025 года, который проходит в столице Болгарии Софии, сообщает БЕЛТА.
В воскресенье, 6 апреля, участницы соревнований разыгрывают медали в финалах отдельных видов. В упражнении с мячом Горносько набрала 28,350 балла и заняла второе место среди восьми финалисток. Победу в этом виде программы одержала Стиляна Николова из Болгарии (28,950), бронзу взяла Тахмина Икромова из Узбекистана (27,150).
Также Алина выступила в финале упражнения с обручем, где остановилась в шаге от пьедестала. От третьей позиции, на которой расположилась итальянка София Раффаэли, белоруску отделили всего 0,2 балла. Еще одна наша спортсменка Анастасия Салос показала в композиции с обручем седьмой результат.
Накануне Алина Горносько также была близка к подиуму в многоборье, заняв четвертую строчку среди 85 граций. Далее сегодня медалистка токийской Олимпиады примет участие в финале упражнения с булавами. В прошлом сезоне лидер нашей команды по художественной гимнастике завоевала по одной награде каждого достоинства на этапах Кубка мира, а также выиграла четыре медали этапов Кубка вызова (1-2-1).
Фото: БЕЛТА