Хозяин в ответе за все: в Беларуси любовь к домашним питомцам подкреплена строгой буквой закона

Любовь к домашним животным отныне подкреплена в Беларуси строгой буквой закона. В обновленном Административном кодексе ужесточены меры за безответственность. Если хозяин решит выбросить питомца на улицу, ему грозит штраф от 10 до 30 базовых величин, при жестком обращении - до 15 базовых. Отдельная статья регулирует и правила содержания. Их нарушение может обойтись владельцу в сумму до 675 рублей. Правила станут обязательными к исполнению уже через два месяца. В Беларуси действует закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому хозяин в ответе за все, что совершает его питомец. Первым шагом к осознанному приобретению животного остается обязательная регистрация как собак, так и кошек.

С 1 июля налог на содержание собак будет автоматически отображаться в жировках. И хотя эта тема вызвала бурные дискуссии, данная норма в белорусской правовой системе действует уже не первый год.

Андрей Якимов, юрист, член экспертного совета Ассоциации зоозащитных организаций: "Наиболее популярные и находящие сейчас общественный резонанс у граждан вопросы - это регистрация, вакцинация от бешенства, взимание налогов с владельцев собак. Все эти вещи существуют в законодательстве давно. Регистрация вакцинации от бешенства ведется с 1980 года. Впервые налог был введен в 1997 году. Нашей целью при принятии закона в том числе было наведение порядка, потому что зачастую и местные органы власти, и даже республиканские не в полной мере понимали, кто за что отвечает, где чья компетенция. Соответственно, путаница возникала и у граждан, которые менее образованы в сфере права. Именно поэтому мы считаем, что тот порядок, который сейчас стал наводиться, в том числе и с налогообложением, и с выявлением лиц, нарушающих законодательство, - это естественная практика".