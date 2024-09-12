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Кручинский: Спортсмен топ-уровня - это совершенно другой организм
Спортсмен высоких достижений, точнее, топ-уровня - это совершенно другой организм. Об этом в телефильме "Спортивный доктор" рассказал директор НИИ физической культуры и спорта Беларуси, завкафедрой физической реабилитации и спортивной медицины Полесского государственного университета Николай Кручинский.
Он вспомнил, что когда-то старший тренер по гребле на байдарке Владимир Шантарович попросил его обеспечить 0,01 на 200 метрах. И ему частично это удалось.
Николай Кручинский пояснил, что значит 0,01 в спорте на примере работы Федерации биатлона, когда они подбирали детей, руководствуясь тестом максимального потребления кислорода. "Критикуемый показатель, потому что он на 80 % зависит от нашего генотипа, - считает Николай Кручинский. - Но его можно тренировать от 10 до 20 %. А может получиться, что у вас разница в 5 %, и вы становитесь олимпийским чемпионом".
Создание РНПЦ спорта, появление своего здания, дало возможность специалистам центра разрабатывать, затем внедрять, применять самые последние разработки в диагностике, лечении и восстановлении спортсменов.
Нелли Леонова экс-заведующая организационно-методическим отделом РНПЦ спорта:
"Спортсмены наши элитные, которые достигли определенных высот, в них государство вложило уже очень большие средства".
По ее словам, нужно дать возможность такому спортсмену продолжить свою карьеру до тех пор, пока у в РНПЦ спорта есть методики, которые могут ему в этом помочь.
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