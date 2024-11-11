Баба Рая с Комаровки: о секретном оружии блогера и новогодних сюрпризах для покупателей рынка

Будни Комаровского рынка никогда не бывают скучными. Вот, например, этой зимой, с 24 декабря по 7 января можно было посмотреть концертную программу. На православное Рождество для посетителей Комаровки подготовили особый подарок, правда, всех тайн не раскрыли.

А вот о том, как появился аккаунт Комаровки в Инстаграм, откуда взялась знаменитая "Баба Рая" и как удалось набрать более 75 тыс. подписчиков, не вложив ни копейки в продвижение аккаунта, заместитель генерального директора по развитию ГП "Минский Комаровский рынок" Иван Ткачук, рассказал news.by во всех подробностях.

Но обо всем по порядку.

- Иван, расскажите немного о вашем предновогоднем мероприятии.

- Я начну немножко издалека. Мы каждый год готовим украшения на рынке, приглашаем декораторов, придумываем концепцию и идею. Где-то в августе я посмотрел замечательный советский фильм "Карнавал" с Юрием Яковлевым и Ириной Муравьевой в главных ролях. Они там играли отца и дочь. И вот когда они прогуливались по городу, герой Юрия Яковлева сказал замечательную фразу: "Нигде, ни в одном городе мира звезды не светят так ярко, как в городе твоего детства". Это точно, запомните.

И мы решили, что когда будем готовить художественное оформление на рынке, вспомним, с чем у каждого из нас ассоциируется Новый год, с какими детскими воспоминаниями. Собственно говоря, из этого и исходила концепция оформления Комаровки.

Точно так же мы придумывали музыкальную программу. Часто отталкиваемся от кино, подбираем музыку из советских фильмов, которую любили наши мамы и бабушки. Белорусы очень тщательно готовятся к Новому году: думают, что поставить на стол, как все украсить, постоянно заняты предпраздничной суетой. А эта программа позволяет замедлиться на 5 минут, на 10, на 20, насколько нашим покупателям позволяет время, и почувствовать, что вот эта музыка в первую очередь для них, чтобы у них в душе появилось чувство волшебства и светлого праздника. Эта программа наполняет души людей теплыми и нежными чувствами.

- Программа началась 24 декабря и будет проходить по 7 января. Поделитесь, что она готовит?

- Ежедневно с 24 декабря по 7 января в 13.00 артисты Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М. Я. Финберга исполняли песни 1950-х и 1960-х годов - так сказать, стряхнули пыль со старых пластинок и представили нашему зрителю хиты тех лет в новой обработке и новых аранжировках.

- А проходят ли у вас подобные акции в другие периоды: осенью, весной, летом?

- Конечно. Например, летом 2024 года мы проводили вместе с Первым национальным каналом Белорусского радио "День радио". У нас была большая концертная программа, на сезонной части рынка тоже весь день мы создавали праздничную атмосферу.

Рынок - это то место, где люди не только совершают покупки, но и приходят за особой атмосферой. Это своеобразный театр или даже музей. По рынку надо гулять для того, чтобы сравнить цены, найти своего продавца и свой товар. Нахождение на рынке - это целый ритуал и, соответственно, когда люди сюда приходят, они общаются с продавцами, делятся как своими переживаниями, так и счастливыми моментами.

А вообще рынок - это уникальное место. В магазине же ты не станешь с продавцом разговаривать о семье, работе и прочих хлопотах. А на рынке как раз-таки это возможно. Поэтому сама атмосфера рынка предполагает, чтобы здесь что-то происходило помимо процесса купли и продажи товаров.

У нас на рынке проходит много различных мероприятий. "День радио" - это, просто, первое, что пришло на ум. Я сейчас нескромно скажу, но Комаровский рынок - это самая медийная площадка страны. У нас снимают много разных репортажей, телевизионных проектов. Поэтому наш информационный фон очень насыщенный, в том числе и различного рода мероприятиями - развлекательными, информационными и деловыми. На рынке происходит очень много событий.

- Современный Комаровский рынок сложно представить без Бабы Раи. Расскажите, как вообще появился этот персонаж и кто за ним скрывается.

- Инстаграм изначально был социальной сетью, в которой можно было постить только фото, не было ни сторис, ничего. А за фотографиями очень легко можно было скрыться: придумать образ и спрятаться любому человеку. Изначально, когда мы заводили свой аккаунт в Инстаграм, придумали, что будем вести от имени Бабы Раи. Вы спросите, почему именно Баба Рая? При входе в рынок у нас есть скульптура - торговка семечками. Ее в городе все называют Бабой Раей, и мы ее просто оживили.

Так я стал "Бабой Раей" - персонажем, от имени которого разговариваю с подписчиками. Безусловно, пишу тексты от женского лица. Притом разговариваю не с позиции официального предприятия, а с позиции доброго соседа, старого друга и так далее. Болтаем о жизни, день начинаю с приветствия любимых покупателей и подписчиков Комаровки: "привет, дружочек", "доброе утро, любимая" и так далее.

В первую очередь мы говорим о жизни, конечно, рекламируя свой товар, рассказывая о том, что можно приобрести на рынке. Но реклама не была самоцелью, перед нами стояла задача получить обратную связь от наших покупателей, взаимодействовать с ними. Это было первопричиной возникновения аккаунта Минского Комаровского рынка в Инстаграм. А потом в этой социальной сети появились новые функции: видео, сторис и прочие.

Да, журналисты рассказали когда-то, что аккаунт Минского Комаровского рынка на самом деле ведет не Баба Рая, а мужчина, его зовут Иван Ткачук, но люди настолько привыкли, что даже сейчас, когда на рынке меня встречают, то называют Бабой Раей. Благодаря публикациям в СМИ покупатели меня узнают, хотя я себя не показываю в Инстаграм никогда. И такое обращение стало для меня очень привычным. И люди, несмотря на то, что слышат мужской голос, обращаются исключительно: "Бабушка Рая, подскажи, Бабушка Рая, ответь на этот вопрос". Никто не обращается "уважаемый", "владелец инстаграм-аккаунта". Я считаю, что это хорошо, значит, мы все правильно делаем.

- Как появилась идея создать инстаграм-аккаунт Комаровского рынка?

- Генеральный директор поставил задачу найти новые формы не только взаимодействия с покупателями, но и продвижения Комаровского рынка. Это был 2014 год, социальная сеть Инстаграм очень активно развивалась, и мы решили, что надо и нам завести аккаунт. К тому же это очень красиво звучало - аккаунт рынка в Инстаграм. Сейчас это нормально, у кого только их нет: и у заводов, и у пароходов. А мы тогда были в числе первых, кто этим занялся, и поэтому оно и выстрелило, и мы очень быстро набрали подписчиков.

Можно купить подписчиков, использовать механизмы, которые могут поспособствовать привлечению людей, но мы никогда ими не пользовались. Я вам честно скажу: мы просто не умеем этого делать. И поэтому у нас подписчики органические. Это те, кто сам пришел и подписался, потому что им интересен наш аккаунт.

Мы просто не умеем накручивать подписчиков, поэтому у нас все "живые"



И мы в этом плане очень выиграли, потому что наши подписчики - это действенная аудитория. Им действительно интересен наш контент и то, чем живет Минский Комаровский рынок, то есть потенциально это наши покупатели. Вот так и возникла идея, нам нужны были новые формы, мы ими воспользовались.

- Как набирали первых подписчиков?

- Я вам честно скажу, первыми подписчиками стали свои работники. Позже где-то в рекомендациях, наверное, у кого-то появилось. Если отмотать всю ленту до 2014 года и найти там первые наши публикации, это так смешно, даже как-то по-детски сейчас смотрится. Но это было мило, потому что неумело. Позже и СМИ заметили, и написали, что у Комаровки появился свой инстаграм-аккаунт, так и подтянулись новые подписчики.

А потом, помню, мы разыгрывали мешок картошки. Тогда все разыгрывали крутую технику, айфоны. Мы так подумали: если Комаровский рынок это народный аккаунт народного рынка, то у него должен быть и народный подарок. Вот так и решили разыграть мешок картошки. Еще классно тогда случилось, что его выиграли студенты. Я помню, мы 3000-му подписчику обещали мешок картошки. Продвинутые студенты БГУИРа дождались, когда набралось 2970 подписчиков, а потом 30 человек одновременно подписались, чтобы кто-то из них точно выиграл. И вот они пришли всей группой забирать мешок картошки - кому как не студентам нужна была эта картошка!

Таких интересных историй, связанных с аккаунтом, было очень много. Помню, у нас "увели" аккаунт, и мы переписывались с похитителями. Это тоже было интересно. У нас была цель, которая позже случилась, - не платить деньги за аккаунт, не выкупать его, а убедить плохих людей в том, что они тоже могут быть хорошими, и надо аккаунт вернуть. И это случилось! Нам вернули аккаунт. Это потрясающе!

Словом с аккаунтом у нас, как с живым организмом: любовь, взаимность и всякие приключения.

- А через какое время количество подписчиков перевалило за 50 тысяч?

- Ух, я, наверное, и не вспомню. Честно сказать, я после 10 тысяч уже перестал вести счет, дальше идет естественный прирост. Я уже говорил, что мы не пользуемся никакими механизмами, при помощи которых можно набрать большое количество подписчиков, но они сами подписываются.

Все зависит от контента: есть хороший контент, хорошее наполнение, и людям интересно. После публикации хороших видео, которые репостят, идет очень активная подписка. Поэтому прирост стал стабильным. Когда есть хороший контент, есть и прирост.

Да, иногда у нас не хватает времени, чтобы заниматься своим аккаунтом полноценно, вернее, на профессиональной основе. Мы же любители, мы до сих пор любителями и остались. Вот получается, как получается. Нам иногда не хватает времени, мы можем и не каждый день посты выкладывать, но стараемся работать над аккаунтом, а за количеством уже не следим.

- Безусловно, количество подписчиков зависит от качества контента. На данный момент у вас более 75 тыс. подписчиков. Как вы добились такой внушительной цифры?

- Просто, надо честно относиться к тому, чем ты занимаешься, любить это дело искренне. Во-первых, я отвечаю на все комментарии и сообщения в директ. Мне могут написать и в час ночи, и в два, это же понятно. Я, по мере возможности, если не сплю в два часа ночи, могу зайти в аккаунт и ответить.

У меня была однажды история. В два часа ночи мне написала девушка: "Баба Рая, срочно нужны ростки пшеницы. Можно узнать, где у вас на рынке их можно найти и сколько стоят?" Запрос был необычным, да и в два часа ночи, я примерно сориентировал, где их можно у нас на рынке найти. А на утро она мне пишет: "Спасибо большое, я пришла, нашла, купила. Ты, Бабушка Рая, не обращай внимания, я вот просто беременная, и мне очень захотелось, поэтому мне и надо было ночью узнать, где это можно купить".

К каждому покупателю и подписчику нужно относиться как к беременной девушке



И тогда я понял, что нужно к каждому покупателю и подписчику относиться как к беременной девушке. Ей нужно именно в этот момент, сиюминутно узнать какую-то информацию или получить какую-то услугу. И все, и будет счастье. Поэтому, если подытожить, надо просто любить то, чем ты занимаешься, делать это искренне, болеть этим. И тогда все получится!

- Еще хотела бы узнать, какое у вас образование? Может быть, вы заканчивали какие-то курсы по SMM?

- Нет, не учился никогда SMM, да и своей странички в соцсетях у меня не было. Когда мы заводили аккаунт, ни Инстаграмом, ни ВКонтакте я не пользовался, не знал, как это работает вообще.

Однажды, уже когда наш аккаунт, скажем так, набрал мощность, я побывал на вебинаре, где SMMщики делились опытом, рассказывали о продвижении. И меня туда пригласили. Там была куча спикеров. В общем, я был одним из тех, кто рассказывал о своем опыте. Те, кто выступали до меня, говорили, что без денег ничего не получится, надо вливать деньги, посевы. Безусловно, те, кто работают в IT, этими советами пользуются, а у меня, когда я сидел и слушал, внутри все как-то противилось, потому что мы никогда этого не делали.

У нас денег нет (в том смысле, что мы просто не тратили на это деньги). Мы были честными, искренними со своими подписчиками. И наш прирост, и все остальное благодаря этому. Мы просто честно делали свою работу. Не всегда это про деньги. И меня, после того как я выступил на этом семинаре, перестали приглашать. Я сказал тогда, что не согласен с ними, потому что не все можно купить за деньги. Считаю, если людям говорить от души, быть с ними искренними, то тогда они к тебе и к твоему аккаунту потянутся. Отношения за деньги не купишь, потому я за честность, душевность, любовь.

У нас с подписчиками очень теплые чувства. Я вам сейчас прочту последнее сообщение, пока у нас был концерт, мне прислали: "Добрый день, дорогая Баба Рая, сегодня видела вас на площадке у рынка и так хотелось подойти в очередной раз, поблагодарить за вашу работу, за настроение, которое вы создаете, пожелать на будущее еще больше идей, энергии и вдохновения. Рынок за последние пару лет преобразился, стал уютнее и заиграл новыми красками. Личного счастья, здоровья вашей семье и вашим близким". Ну разве это не чудесно? Этого за деньги не купишь. Очень важна обратная связь. И таких очень много сообщений.

Сейчас, конечно, SMM нужно изучать. У нас была такая дорога, со своими сложностями. Кто-то подучится, и у него будет другой путь, у каждого он свой. Но я еще раз повторюсь, что не всегда за деньги можно купить классного специалиста. Нужно покупать человека, влюбленного в свое дело. Тот, кто будет гореть этим, жить, а не приходить на работу, чтобы сидеть там с восьми до шести часов вечера. Возможно это в ущерб семье и личной жизни, ведь часто задерживаешься, но по-другому работать не будет. Нельзя закрыть двери и забыть про работу. Но это в идеале.

- Какими аккаунтами вы вдохновляетесь, за какими блогерами следите?

- Я не слежу за блогерами. Во-первых, есть такая опасность, когда ты начинаешь подсматривать у кого-то что-то, то потихоньку копируешь его идеи. Есть такие понятия, как начитанность, насмотренность. Я всем всегда советую во всех делах, кто бы кем ни работал, побольше читать. Чем больше читаешь, тем шире твой кругозор. И вот эта начитанность поможет тебе в любых аспектах, где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался.

Не смотрю других блогеров, потому что не вижу у них нашей стилистики, подачи. И это не про то, что мы такие классные. Просто, стиль ведения у всех разный. У них свой, у нас - свой.

- А где черпаете вдохновение? На рынке?

- Я черпаю вдохновение в обратной связи. Когда ты видишь, что людям твой контент приносит пользу, что это кому-то надо и все не зря. Очень приятно получать слова благодарности, люди находят время тебе их писать, и это замечательно. Это самое главное вдохновение.

Еще, конечно, надо стараться делать мир лучше вокруг себя в радиусе метра. Нельзя весь мир сделать прекрасным в одночасье или в большой перспективе. А вот в радиусе метра вокруг себя - можно. Я сделаю метр вокруг себя лучше, вы сделаете вокруг себя метр лучше, и постепенно мир будет становиться лучше. Но весь мир нельзя сразу изменить. Просто каждый должен вокруг себя сделать что-то хорошее, так и мир изменится в лучшую сторону.

- Блогер - это уже не просто хобби, а целая профессия. Во многие вузы уже добавляют блогинг как дополнительную специальность. Дайте пару советов начинающим блогерам, как развить свой аккаунт и сделать его узнаваемым.

- Честно говоря, я не считаю себя блогером. Я просто общаюсь с людьми через социальные сети. Советую найти свой путь, свое лицо. У каждого артиста, например, должен быть свой образ, своя идея, свое видение того, как ты будешь этим заниматься, своя изюминка, своя харизма, своя интересная подача. Не так, как у всех. Надо быть просто самим собой, быть честным со своим зрителем, тем, для кого ты создаешь свой контент. И, конечно, быть оригинальным в чем-то. Но ни в коем случае не быть так, как все.

Когда тысячный блогер распаковки делает или вот сейчас очень модно - разговоры с людьми на улицах, или подарки людям на улицах раздавать. Знаете, я считаю очень легким путем дергать людей за обнаженные струны души. Это очень легко и очень нечестно по отношению к людям.

Сейчас плохой пример приведу, наверное. Вот есть один блогер, он находит людей с ограниченными возможностями и рассказывает о них. Идея замечательная, но когда это становится принципом развития аккаунта, наполнением его, то это обман. И люди знают, что их обманывают, но все равно верят.

Искренность, честность и любовь к профессии позволят достигнуть любых высот, по мнению Бабы Раи. Главное, никогда не опускать рук и двигаться вперед. Важно не количество подписчиков, а их обратная связь, благодарность и реакция на контент. А также отношение к целевой аудитории, как к беременной девушке. И тогда у вас все получится.