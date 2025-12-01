Чего ждать в декабре 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/468e81dd-99f1-425f-8fa3-d121dbe44816/conversions/358775f7-a33b-4092-836d-0e99cc56ad2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/468e81dd-99f1-425f-8fa3-d121dbe44816/conversions/358775f7-a33b-4092-836d-0e99cc56ad2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/468e81dd-99f1-425f-8fa3-d121dbe44816/conversions/358775f7-a33b-4092-836d-0e99cc56ad2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/468e81dd-99f1-425f-8fa3-d121dbe44816/conversions/358775f7-a33b-4092-836d-0e99cc56ad2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый месяц года станет временем подведения итогов, праздников и подготовки к новому циклу. Какие энергии будут сопровождать ваш знак зодиака? Читайте новый расклад таро на декабрь 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Восьмерка жезлов

Овны, декабрь принесет вам ускорение событий и быстрые перемены. Восьмерка жезлов символизирует стремительное движение вперед, важные новости и внезапные возможности. Это идеальное время для завершения проектов в карьере или планирования поездок. Карты советуют быть готовыми к неожиданностям и действовать оперативно. В личной жизни возможны яркие моменты общения, но избегайте поспешных решений в отношениях.

Телец - Королева кубков

Тельцы, в декабре вы будете излучать эмоциональное тепло и развитую интуицию. Карты таро указывают на гармонию чувств, заботу о близких и внутренний покой. Это месяц для укрепления семейных связей и творческих увлечений. В профессиональной сфере ваша чуткость поможет в переговорах или командной работе. Карты советуют доверять сердцу и прислушиваться к внутреннему голосу.

Близнецы - Семерка мечей

Близнецы, декабрь предупреждает о необходимости осторожности в общении. Карты таро говорят о возможных хитростях, тайнах или потребности в стратегическом подходе. В карьере избегайте интриг и держитесь честных методов. Карты советуют защищать свои идеи, но не прибегать к обману. В личной жизни это время для откровенных разговоров, чтобы развеять подозрения и укрепить доверие.

Рак - Десятка пентаклей

Раки, декабрь станет месяцем стабильности и семейного благополучия. Десятка пентаклей символизирует достаток, традиции и долгосрочные успехи. Это время для празднования с близкими, финансовых достижений или укрепления домашнего очага. В профессиональной сфере возможны выгодные контракты. Карты советуют ценить наследие и делиться радостью, чтобы привлечь еще больше изобилия.

Лев - Солнце

Львы, декабрь осветит ваш путь триумфом и радостью. Карты таро обещают успех, уверенность и яркие события, особенно в конце года. Ваши таланты засияют в карьере или творчестве, привлекая признание. В личной жизни это период гармонии и романтики. Карты советуют наслаждаться моментом и вдохновлять других своей энергией.

Дева - Рыцарь пентаклей

Девы, в декабре вы проявите надежность и практичность. Карты таро указывают на упорный труд, который принесет стабильные результаты. Это время для рутинных задач в работе или планирования бюджета. Карты советуют не торопиться, но двигаться уверенно к целям. В отношениях ваша забота укрепит связи, но добавьте немного спонтанности.

Весы - Влюбленные

Весы, декабрь принесет важные выборы в любви и партнерстве. Влюбленные символизируют гармонию, решения сердца и глубокие связи. В профессиональной сфере возможны успешные союзы. Карты советуют балансировать разум и эмоции при выборе пути. Это месяц для укрепления отношений или новых романтических начал.

Скорпион - Башня

Скорпионы, декабрь может встряхнуть основы неожиданными переменами. Карты таро говорят о разрушении иллюзий, что откроет путь к обновлению. В карьере возможны резкие сдвиги, но они необходимы для роста. Карты советуют принять хаос как шанс на преобразование. В личной жизни честность поможет перестроить связи на прочном фундаменте.

Стрелец - Король кубков

Стрельцы, в декабре вы станете мастером эмоционального равновесия. Карты таро указывают на мудрость, сочувствие и лидерство в чувствах. Это время для наставничества в работе или глубоких разговоров с близкими. Карты советуют контролировать порывы и использовать чуткость для разрешения конфликтов. Ваш внутренний свет привлечет поддержку.

Козерог - Отшельник

Козероги, декабрь призывает к размышлениям и внутреннему поиску. Отшельник символизирует мудрость, уединение ради роста и поиск истины. В профессиональной сфере это период планирования, а не активных действий. Карты советуют размышлять над целями и искать наставников. В личной жизни пауза поможет обрести ясность в отношениях.

Водолей - Колесница

Водолеи, декабрь даст вам импульс для победы и контроля. Карты таро говорят о решимости, движении вперед и преодолении препятствий. Ваши новаторские идеи в карьере принесут успех, если вы сосредоточитесь. Карты советуют балансировать противоположности и не сдаваться. В личной жизни это время для смелых шагов в любви.

Рыбы - Туз жезлов