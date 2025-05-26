Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыб ждут конфликты, Дев - повышение

Смена весны на лето отразиться и на жизни. Ожидается много изменений, к которым нужно подготовиться: завершить дела, избавиться от ненужного. Вторая половина недели будет идеальна для составления финансовых планов на ближайшее время.

У некоторых знаков появится возможность проявить себя в карьере и добиться увеличения заработка. В этот же период есть много рисков испортить отношения с окружением из-за неосторожности.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваши карьерные перспективы будут близки как никогда. Главное, не упустить возможность. Могут также поступит предложения по сменен сферы деятельности. Проявляйте больше инициативы и творчества. Это поможет увеличить ваш доход.

В отношениях с родными и любимыми могут всплыть старые проблемы, которые потребуют решений. Откровенный разговор со второй половинкой поможет определиться с будущим. На этой неделе ваше психологическое здоровье должно быть в приоритете. Уберите все раздражители и качественно отдохните.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Постарайтесь включиться в активную работу, даже если совсем не будет желания. Задач будет достаточно. Можете заняться поиском себя в других сферах деятельности. Это может принести плоды в виде денег и успеха. Будьте осторожны с ненужными тратами.

Будьте искренни и свободны со второй половинкой. Благодарность в ответ не заставит себя ждать. Могут возникнуть новые знакомства, которые будут полезны в дальнейшем. На этой неделе удастся хорошо отдохнуть. Отложите в это время телефон и не нагружайте себя лишней информацией. Также не забывайте о физической активности.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Используйте свою смелость и инициативу, чтобы взобраться по карьерной лестнице. Не бойтесь разговаривать с руководством о повышении. Есть вероятность дополнительного притока денег. Но не спешите тратить все и сразу.

Разговоры и компромиссы помогут избежать ссор с близкими. Это благоприятный период для свиданий, которые могут определить вашу судьбу.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отношения с коллегами будут напряженные. Никак не реагируйте на провокации, будьте спокойны. Заводите новые знакомства, они помогут проработать финансовую сферу. Не бойтесь тратить деньги. Все крупные покупки окажутся удачными.

В отношениях могут возникнуть разногласия. Но благодаря вашей находчивости этот период быстро пройдет. Прислушайтесь к советам близких. Они пригодятся. На здоровье жалоб не будет, но стоит пересмотреть свое питание и заняться спортом.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Идеальное время для саморазвития и приобретения навыков. Это поможет подняться по карьерной лестнице. Появится возможность дополнительного заработка. Но не стоит их тратить. Вы можете оказаться недовольными от покупок.

У вас будет желание много знакомиться, поэтому не упускайте мероприятия, там вас может ждать судьба. У семейных представителей знака ожидается романтический период. Ваше настроение кратно улучшиться, если вы уделите больше внимания физнагрузкам.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Могут возникнуть сложные задачи, но если вы не будете решительно действовать и проявлять себя, то можете упустить шанс на повышение. Наступило благоприятное время для инвестиций и открытия своего дела. Но будьте очень осторожны при обращении с деньгами и документами. По неосторожности можно потерять большую сумму.

Советуем больше проводить времени со второй половинкой и родственниками. Сделайте первый шаг к построению собственной семьи. Об этом вы точно не пожалеете. Чтобы не заработать переутомление, больше гуляйте на свежем воздухе, получайте энергию от легких физических тренировок.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рабочая неделя принесет изменения, под которые нужно будет подстроиться. В конце мая ожидается успешная сделка. В финансовой части все будет стабильно. Возможен небольшой дополнительный прирост. Используйте его для накоплений.

Хорошее время для коммуникации и знакомств. Придумайте интересный досуг для вас и вашей второй половинки. Не бойтесь просить помощи у родных, если она вам будет нужна. Есть риск простудиться, поэтому не спешите одеваться в летние вещи, ведь погода может быть обманчивой. Увеличьте количество физактивности и полезных продуктов.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе решайте вопросы по мере их поступления, не взваливайте на себя все и сразу. Успехи в карьере придут, когда вы займетесь развитием себя. Вас порадуют денежные поступления. Рост будет постепенный.

Помимо работы нужно уделить внимание и любимому человеку, проявите доброту и заботу. Устройте прогулку по парку, поговорите по душам. Это же поможет вам справиться с негативными эмоциями и уравновесить внутренне состояние.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе смело демонстрируйте свои идеи. Продолжайте инвестировать в себя, обмениваться опытом с коллегами и заводить полезные знакомства. Планирование бюджета поможет избежать финансовых проблем и ненужных покупок.

Выделите время на личную жизнь в выходные. Больше общайтесь с родными. Внимательно прислушивайтесь к организму и устройте чекап. Займитесь укреплением иммунитета, для этого скорректируйте рацион и не забывайте о физической активности.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если вы задумывались о сменен профессии, то это подходящая неделя для принятия решений в этом плане. Возможно открытие нового окна доходов. Непредвиденные расходы тоже могут возникнуть. Поэтому копите средства.

В отношениях могут возникнуть трудности. Это испытание, после которого союз станет крепче. Нужно потерпеть и проявить верность. Чтобы избежать тревожности и плохого настроения, чаще выходите на улицу для прогулок.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поддерживайте своих коллег и принимайте поддержку от них. На этой неделе вы сможете претендовать на повышение зарплаты или сменить место работы. В выходные есть риск потратить больше запланированного.

Не избегайте новых знакомств и не стесняйтесь выражать эмоции. Вторую половинку одарите вниманием и какими-то действиями, выражающими любовь. Поддерживайте водный баланс и достаточный уровень витаминов в рационе. Лучше отказаться от сладких напитков.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть риск конфликтных ситуаций на работе, особенно с руководством. Не провоцируйте неприятные разговоры и вовремя приходите на рабочее место. В финансовом плане все будет стабильно, если не совершать импульсивных покупок.