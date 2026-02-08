3.73 BYN
Как циклоны получают имена и в какой стране своя система названий
Интенсивные циклоны, зачастившие в Беларусь, стали главными ньюсмейкерами этой зимы. В новостных лентах то и дело мелькают имена атмосферных вихрей: Фрэнсис Улли, Леони, Даниэль. Название для каждого определяют метеорологические бюро крупных стран - Германии, Франции, Великобритании и США. Несмотря на экзотичность, присущую именам циклонов, их тезки встречаются и среди жителей Беларуси.
Леонардо Хавьер Морейра Мендоза, студент Витебского государственного медицинского университета (Эквадор): "Мне нравится мое имя. Его выбрала мама. В моей стране редко встретишь человека, которого зовут Хавьер. Хотя есть и женщины с именем Хавьера. Когда мне впервые рассказали про циклон "Хавьер", я просто воскликнул: "Вау!" Не ожидал такого. И такого холода тоже не ожидал. Так что я и этот циклон - мы вообще разные".
Наталья Байдук, начальник отдела филиала "Витебскоблгидромет" государственного учреждения "Белгидромет":
"В Северной и Центральной Америке, Карибском бассейне циклоны получают имена из списка, разработанного Всемирной метеорологической организацией. Подобную систему не соблюдает Япония, которая называет ураганы названиями животных, цветов, деревьев и даже продуктов. Японцы отказались давать смертоносным тайфунам женские имена, считая женщин существами нежными и тихими. Тропические штормы севера Индийского океана зачастую остаются безымянными".
