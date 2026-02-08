Как циклоны получают имена и в какой стране своя система названий

Интенсивные циклоны, зачастившие в Беларусь, стали главными ньюсмейкерами этой зимы. В новостных лентах то и дело мелькают имена атмосферных вихрей: Фрэнсис Улли, Леони, Даниэль. Название для каждого определяют метеорологические бюро крупных стран - Германии, Франции, Великобритании и США. Несмотря на экзотичность, присущую именам циклонов, их тезки встречаются и среди жителей Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1c29d70-5444-49c6-b654-c69df327daff/conversions/f264ebb6-332e-46f1-a307-33096d685e6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1c29d70-5444-49c6-b654-c69df327daff/conversions/f264ebb6-332e-46f1-a307-33096d685e6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1c29d70-5444-49c6-b654-c69df327daff/conversions/f264ebb6-332e-46f1-a307-33096d685e6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1c29d70-5444-49c6-b654-c69df327daff/conversions/f264ebb6-332e-46f1-a307-33096d685e6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонардо Хавьер Морейра Мендоза, студент Витебского государственного медицинского университета (Эквадор): "Мне нравится мое имя. Его выбрала мама. В моей стране редко встретишь человека, которого зовут Хавьер. Хотя есть и женщины с именем Хавьера. Когда мне впервые рассказали про циклон "Хавьер", я просто воскликнул: "Вау!" Не ожидал такого. И такого холода тоже не ожидал. Так что я и этот циклон - мы вообще разные".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33ae4ce-7e65-4ad3-87b2-5dbde600d7e7/conversions/2ac0b73b-c060-4c47-a6d7-b696efa51b76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33ae4ce-7e65-4ad3-87b2-5dbde600d7e7/conversions/2ac0b73b-c060-4c47-a6d7-b696efa51b76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33ae4ce-7e65-4ad3-87b2-5dbde600d7e7/conversions/2ac0b73b-c060-4c47-a6d7-b696efa51b76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33ae4ce-7e65-4ad3-87b2-5dbde600d7e7/conversions/2ac0b73b-c060-4c47-a6d7-b696efa51b76-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Байдук, начальник отдела филиала "Витебскоблгидромет" государственного учреждения "Белгидромет":

"В Северной и Центральной Америке, Карибском бассейне циклоны получают имена из списка, разработанного Всемирной метеорологической организацией. Подобную систему не соблюдает Япония, которая называет ураганы названиями животных, цветов, деревьев и даже продуктов. Японцы отказались давать смертоносным тайфунам женские имена, считая женщин существами нежными и тихими. Тропические штормы севера Индийского океана зачастую остаются безымянными".