14 вокалистов приехали за победой на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск"

12 июля главная сцена "Славянского базара" будет в распоряжении участников конкурса исполнителей эстрадной песни. Накануне состоялась жеребьевка. В 2025 году дирекция "Славянского базара" взяла на себя право определить порядок выступлений некоторых исполнителей.

В первый конкурсный день представительница Беларуси Валерия Бернатович выйдет на сцену под 5-м номером. Петь исполнители будут мировые хиты в сопровождении фонограммы "минус один" и шоу балетов. За победой в Витебск приехали 14 вокалистов.

Покорить жюри во главе с Таисией Повалий с первых нот - такая возможность была у участников международного конкурса во время жеребьевки.

"У нас была колоссальнейшая подготовка, времени было много. Осталось только показать, собственно, что мы сделали", - поделилась Валерия Бернатович.

Вокалистам предложили исполнить композицию, которая ближе познакомит фестиваль с их родными странами. Но международный форум - это пространство и для экспериментов.

Петр Елфимов, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025":

"Симпатии обычно на стороне тех, кто выходит на сцену Летнего амфитеатра и покоряет своей энергетикой и выступлением как артист. Хочется быть на самом деле не судьей, а быть частью зала, зрителя, который просто получает удовольствие от конкурса и исполнения".

Открывает международный конкурс участник из Латвии.

"Это прекрасный конкурс. Я всегда хотел на него попасть. Мне посчастливилось попасть в этом году", - отметил представитель Латвии Клементс Алексанс.