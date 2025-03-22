27 марта - Международный день театра. Расскажем, какой сюрприз ждет минчан во Дворце Республики

27 марта - Международный день театра. Это праздник театральных деятелей и ценителей искусства.

Расскажем, какими премьерными новинками порадуют зрителя наши храмы искусств.

Театрально- музыкальный сюрприз в Международный день театра услышат минчане во Дворце Республики. Специально к празднику состоится показ рок-оперы "Граф Монте-Кристо". Эта легендарная постановка Национального академического драматического театра Максима Горького стала уже визитной карточкой коллектива. Но в этот раз настоящий эксклюзив - ведь спектакль впервые проходит в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством дирижера Виталия Кульбакова. Накануне состоялась премьера творческого дебюта.

Яркие амплуа, захватывающие музыкальные номера и динамичная хореография превратили этот спектакль в настоящий шедевр.