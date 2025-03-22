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27 марта - Международный день театра. Расскажем, какой сюрприз ждет минчан во Дворце Республики
27 марта - Международный день театра. Это праздник театральных деятелей и ценителей искусства.
Расскажем, какими премьерными новинками порадуют зрителя наши храмы искусств.
Театрально- музыкальный сюрприз в Международный день театра услышат минчане во Дворце Республики. Специально к празднику состоится показ рок-оперы "Граф Монте-Кристо". Эта легендарная постановка Национального академического драматического театра Максима Горького стала уже визитной карточкой коллектива. Но в этот раз настоящий эксклюзив - ведь спектакль впервые проходит в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством дирижера Виталия Кульбакова. Накануне состоялась премьера творческого дебюта.
Яркие амплуа, захватывающие музыкальные номера и динамичная хореография превратили этот спектакль в настоящий шедевр.
Рок-опера, основанная на знаменитом романе Александра Дюма, становится настоящим праздником для поклонников театрального искусства. Мастера сцены не только демонстрируют свои актерские способности, но и погружают зрителей в захватывающую атмосферу.