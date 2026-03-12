XXX Минская международная книжная выставка-ярмарка стартует 17 марта

17 марта стартует XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Форум впервые продлится 6 дней. Свои издания представят авторы из 23 стран - от Армении до Кубы.

На стендах разместят порядка 500 экспонентов. Читателей ждут премьеры от белорусских издательств, международные стенды. Каждая страна-участница получит квадратные метры на выставке.

18 марта откроется международный квартал с иностранной литературой. Место найдется и для образовательных книжных метров.

Кроме того, впервые на форуме будут представлены коллективные региональные издания. В дни работы ярмарки подведут итоги конкурсов, в том числе Национальной литературной премии Беларуси.

На площадке книжного форума пройдет и традиционный Международный симпозиум литераторов и писателей "Пісьменнік і час".

Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:

"У каждого государства СНГ тоже своя экспозиция на главной сцене. По программе на главной сцене все время будут идти эти мероприятия. То, что касается Года белорусской женщины, сделан даже специальный стенд, где вместе с нашими госиздательствами, с Союзом писателей Беларуси именно женщины-авторы будут свои книги презентовать, поэзию, прозу, проводить автограф-сессии. Я думаю, что он очень всем понравится".

На столичных дорогах будет курсировать поэтический автобус. Маршрут поменяет и городской автобус № 935, который каждые 15-20 минут будет отправляться от остановки станция метро "Немига".