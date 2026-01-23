3.74 BYN
Александр Ефремов о личных критериях духовности: Вера, порядочность, любовь
В "Актуальном интервью" народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера Александр Ефремов поделился, каковы его личные критерии духовности.
К слову, у артиста много наград самого высокого уровня, но 8 января 2026 года ему была вручена специальная премия Президента Беларуси за популяризацию белорусского театрального и киноискусства.
Для меня духовность - вера, порядочность и любовь. Духовность предполагает эти категории человеческих чувств в обязательном порядке.
Он добавил, что низовая базовая культура основывается на историзме, патриотизме и нравственности. Духовность - вера в человека, справедливость и мир, а режиссер должен быть цензором, ведь у него есть то, что он защищает, и то, за что борется.
"Никогда не думал, что буду снимать фильмы о войне (сейчас у меня их шесть). Я, в отличие от одного из режиссеров, который очень самоуверенный человек, снявший хорошую картину о войне, и который однажды сказал всем: "Ребята, я закрыл тему о войне, можно больше не снимать". Нет, снимать о войне надо, нам придется снимать, ибо всей правды о том времени, которое пережила Беларусь, мы еще не рассказали", - уверенно заявил Александр Ефремов.