Александр Ефремов о личных критериях духовности: Вера, порядочность, любовь

Он добавил, что низовая базовая культура основывается на историзме, патриотизме и нравственности. Духовность - вера в человека, справедливость и мир, а режиссер должен быть цензором, ведь у него есть то, что он защищает, и то, за что борется.

"Никогда не думал, что буду снимать фильмы о войне (сейчас у меня их шесть). Я, в отличие от одного из режиссеров, который очень самоуверенный человек, снявший хорошую картину о войне, и который однажды сказал всем: "Ребята, я закрыл тему о войне, можно больше не снимать". Нет, снимать о войне надо, нам придется снимать, ибо всей правды о том времени, которое пережила Беларусь, мы еще не рассказали", - уверенно заявил Александр Ефремов.