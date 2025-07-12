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Антонов рассказал об эмоциях после вручения награды "Через искусство - к миру и взаимопониманию"
Автор:Лидия Заблоцкая
Специальная награда Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" была присуждена народному артисту Российской Федерации Юрию Антонову. О своих впечатлениях он рассказал в "Актуальном интервью".
"Это потрясающие эмоции. Во-первых, получить из рук Президента награду - это большая честь, - заметил народный артист России. - А Беларусь все-таки отчасти моя вторая родина".
Он также добавил некоторые факты, которые связывают его с Беларусью: "Я здесь ступил впервые на сцену Белорусской государственной филармонии в 1964 году. Вот у меня уже 61 год стажа как артиста эстрады. Мои успехи в музыке начинались здесь".
Юрий Антонов отметил и то, как относится к белорусскому народу: с огромным уважением и любовью.