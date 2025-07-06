Более 115 тыс. гостей посетили праздник "Александрия собирает друзей"

Республиканский праздник "Купалье" в Александрии посетило 115 тыс. человек, сообщила начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова. Об этом пишет sb.by.

Напомним, в прошлом году гостями фестиваля стали 96 тыс. человек, что стало рекордом. Значит, в 2025 году установлена новая пиковая отметка.