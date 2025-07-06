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Более 115 тыс. гостей посетили праздник "Александрия собирает друзей"

Более 115 тыс. гостей посетили праздник "Александрия собирает друзей"

Республиканский праздник "Купалье" в Александрии посетило 115 тыс. человек, сообщила  начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова. Об этом пишет sb.by.

Напомним, в прошлом году гостями фестиваля стали 96 тыс. человек, что стало рекордом. Значит, в 2025 году установлена новая пиковая отметка.

"Милицией обеспечена охрана общественного порядка во время проведения праздника "Александрия собирает друзей". Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности людей. Благодарим граждан за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности", - отметила Елена Игнатова.

Александрия собирает друзей