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Более 115 тыс. гостей посетили праздник "Александрия собирает друзей"
Автор:Редакция news.by
Более 115 тыс. гостей посетили праздник "Александрия собирает друзей"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198776c0-a827-457d-bdfd-4c9f3888b9d4/conversions/b560e196-628b-411d-b6e9-4a3286b7a862-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198776c0-a827-457d-bdfd-4c9f3888b9d4/conversions/b560e196-628b-411d-b6e9-4a3286b7a862-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198776c0-a827-457d-bdfd-4c9f3888b9d4/conversions/b560e196-628b-411d-b6e9-4a3286b7a862-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/198776c0-a827-457d-bdfd-4c9f3888b9d4/conversions/b560e196-628b-411d-b6e9-4a3286b7a862-xl-___webp_1920.webp 1920w
Республиканский праздник "Купалье" в Александрии посетило 115 тыс. человек, сообщила начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова. Об этом пишет sb.by.
Напомним, в прошлом году гостями фестиваля стали 96 тыс. человек, что стало рекордом. Значит, в 2025 году установлена новая пиковая отметка.
"Милицией обеспечена охрана общественного порядка во время проведения праздника "Александрия собирает друзей". Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности людей. Благодарим граждан за понимание, законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности", - отметила Елена Игнатова.