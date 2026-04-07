Более 250 аудиопроизведений собраны в мобильном приложении "Чытанка"
Автор:Редакция news.by
Сокровища белорусского слова - в смартфоне. Более 250 аудиопроизведений - от классики до современности - собраны в мобильном приложении "Чытанка". В нем сохранились уникальные записи, где строки оживают голосами самих творцов.
Для удобства внедрили ряд функций: теперь можно отмечать и сохранять любимые книги для быстрого доступа, а также делиться ими в соцсетях и мессенджерах.
Приложение создано под эгидой Министерства информации совместно с Белтелерадиокомпанией и Белорусским госархивом кино-фотофонодокументов.