"Большое видится на расстоянии" - почему сейчас читают классику, а не современную литературу

По словам заслуженного деятеля искусств РФ, если бы во времена Булгакова читателей спросили о популярных писателях, вряд ли бы кто-нибудь назвал фамилию Булгаков. Называли бы другие фамилии. Кстати, Булгаков очень страдал от того, что при жизни его мало ценили и почти не печатали. "Во времена Пушкина в какой-то момент назвали бы Пушкина (популярным писателем - прим. ред.). А в 1830-е годы слава Пушкина стала увядать, он сам это чувствовал. Хотя все вершинные произведения были созданы именно тогда", - заметил он.