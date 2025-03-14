3.62 BYN
3.15 BYN
3.42 BYN
"Большое видится на расстоянии" - почему сейчас читают классику, а не современную литературу
Институт социологии НАН Беларуси среди посетителей XXХII Минской международной книжной выставки-ярмарки провел опрос и выяснил, что наиболее интересными для читателей авторами являются Михаил Булгаков, Александр Пушкин и Владимир Короткевич. Почему предпочтение отдают не современникам, рассказал ректор Литературного института имени А.М. Горького (Москва), писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов в "Актуальном интервью".
По словам заслуженного деятеля искусств РФ, если бы во времена Булгакова читателей спросили о популярных писателях, вряд ли бы кто-нибудь назвал фамилию Булгаков. Называли бы другие фамилии. Кстати, Булгаков очень страдал от того, что при жизни его мало ценили и почти не печатали. "Во времена Пушкина в какой-то момент назвали бы Пушкина (популярным писателем - прим. ред.). А в 1830-е годы слава Пушкина стала увядать, он сам это чувствовал. Хотя все вершинные произведения были созданы именно тогда", - заметил он.
Я к тому, что лицом к лицу не увидать, большое видится на расстоянии. На самом деле понять, кто есть кто в литературе, можно только когда проходит какое-то время.
"И сегодняшний читатель может ориентироваться на литературную моду, какие-то имена, которые прозвучали в медийном пространстве, но не факт, что это самые лучшие писатели своего времени", - подчеркнул ректор Литературного института имени А.М. Горького.