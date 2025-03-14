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Можно ли научиться быть писателем, рассказал ректор Литинститута им. Горького
Ректор Литературного института имени А.М. Горького (Москва), писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов в "Актуальном интервью" рассказал, можно ли научить человека быть писателем.
"Есть, допустим, консерватория, где человека можно научить быть музыкантом. Есть ГИТИС, там можно человека научить быть режиссером, актером. Это творческие профессии. У этих профессий есть свои законы, есть свои правила. Есть какая-то творческая часть, которой, наверное, невозможно научить. А есть какая-то ремесленная часть, азам которой научить можно", - заметил заслуженный деятель искусств РФ.
Он также добавил: "Можно что-то показать, можно помочь научиться. Может быть, напрямую нельзя научить, но можно помочь человеку понять, какие у него сильные, слабые стороны, куда ему двигаться. Взгляд со стороны очень важен. Вот Литинститут дает эту возможность".
Алексей Варламов также считает, что писатель - это человек-одиночка. "Он обреченный, проклятый, одинокий человек. Но в какой-то момент этому одинокому человеку очень важно попасть в свою среду. Потому что эта среда, дает тебе самую точную оценку. Именно среда определяет, правильно ли ты идешь, - отметил ректор Литературного института имени А.М. Горького. - И Литинститут - это именно такая гениальная литературная среда, где находятся самые разные люди разных возрастов, разных взглядов, разных стилевых школ".