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Конкуренция с соцсетями - почему публицистику уже не читают
Согласно опросу Института социологии НАН Беларуси среди посетителей XXХII Минской международной книжной выставки-ярмарки, только 6,9 % белорусов читают публицистику. Почему доля такого рода литературы будет сокращаться, рассказал ректор Литературного института имени А.М. Горького (Москва), писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов в "Актуальном интервью".
Думаю, что сегодня роль публицистики в значительной мере выполняют соцсети. И конкурировать публицистике в том виде, в котором это было раньше, с соцсетями практически невозможно.
"Все равно соцсети будут реагировать быстрее. Пока вы эту книгу напишете, пока вы ее издадите, пока она дойдет до читателя, вы потеряете время. Публицистика хороша своей свежестью. Как рыбу поймали - сразу к столу. Так и здесь", - подчеркнул заслуженный деятель искусств РФ.
А аналитика, по словам Алексея Варламова, это другое дело. После события проходит время, люди что-то осмысляют и делают какой-то анализ. "Вот аналитика нужна, а доля публицистики в традиционном виде, я боюсь, будет сокращаться", - сделал вывод он.