Конкуренция с соцсетями - почему публицистику уже не читают

Думаю, что сегодня роль публицистики в значительной мере выполняют соцсети. И конкурировать публицистике в том виде, в котором это было раньше, с соцсетями практически невозможно.

"Все равно соцсети будут реагировать быстрее. Пока вы эту книгу напишете, пока вы ее издадите, пока она дойдет до читателя, вы потеряете время. Публицистика хороша своей свежестью. Как рыбу поймали - сразу к столу. Так и здесь", - подчеркнул заслуженный деятель искусств РФ.