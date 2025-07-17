Светлана Боровская: "Славянский базар" и телевидение - это моя жизнь

В "Актуальном интервью" телеведущая Светлана Боровская поделилась, что для нее значит Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" и телевидение в целом.

"Славянский базар" и телевидение для меня - это моя жизнь. У меня никогда не было другой жизни.

Телеведущая призналась, что на данный момент еще преподает на факультете журналистики БГУ. "Я знаю всю телевизионную кухню изнутри, а еще получаю радость от того, что людям нравятся программы. Непередаваемые ощущения, когда человек говорит: "Я бегу смотреть программы". Мое счастье и жизнь заключаются вот в этом", - резюмировала Светлана Боровская.