Долина о "Славянском базаре": Без патронажа Президента не было бы фестиваля

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Народная артистка России Лариса Долина - частый гость на "Славянском базаре в Витебске". Ее же голос открывал первый музыкальный фестиваль. Какие впечатления были тогда и что изменилось сейчас, она рассказала в "Актуальном интервью".

Когда певица первый раз участвовала в фестивале, она еще не понимала, какой будет его судьба. "Это никогда невозможно предугадать. Но первый фестиваль мне очень сильно запомнился. Когда я увидела театр, мне он сразу понравился, - заметила она. - Это было тепло, это было красиво".

А потом, по словам артистки, "Славянский базар" быстро начал модернизироваться, стал лучше. Ее все еще удивляют зрители, которые приходят на ночные концерты, несмотря на погоду. "Зрители с зонтиками, полный зал. Аплодируют, поют вместе с артистами все известные хиты и песни. Никто не уходит. Погода на улице не означает ничего, кроме того, что физиологически кто-то будет метеозависим. Это абсолютно неважно.

Лариса Долина и Лидия Заблоцкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa5ba3-8459-48af-958a-7926447bbc12/conversions/6b277e98-14dc-4300-9f67-bb57c77ea6fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa5ba3-8459-48af-958a-7926447bbc12/conversions/6b277e98-14dc-4300-9f67-bb57c77ea6fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa5ba3-8459-48af-958a-7926447bbc12/conversions/6b277e98-14dc-4300-9f67-bb57c77ea6fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa5ba3-8459-48af-958a-7926447bbc12/conversions/6b277e98-14dc-4300-9f67-bb57c77ea6fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Люди научились абстрагироваться. И если бы такое происходило в европейской или американской стране, может быть, они бы сразу ушли. Но нас так просто не возьмешь. У нас другой зритель, он умеет веселиться и радоваться в любую погоду. Лариса Долина

Она отметила, что во время фестиваля весь город живет праздником, чувствуется единение: "Если приезжают представители Латвии и Литвы, то это действительно достойно уважение. Значит, все-таки двери открыты для них, и это прекрасно".