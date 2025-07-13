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Долина о "Славянском базаре": Без патронажа Президента не было бы фестиваля
Народная артистка России Лариса Долина - частый гость на "Славянском базаре в Витебске". Ее же голос открывал первый музыкальный фестиваль. Какие впечатления были тогда и что изменилось сейчас, она рассказала в "Актуальном интервью".
Когда певица первый раз участвовала в фестивале, она еще не понимала, какой будет его судьба. "Это никогда невозможно предугадать. Но первый фестиваль мне очень сильно запомнился. Когда я увидела театр, мне он сразу понравился, - заметила она. - Это было тепло, это было красиво".
А потом, по словам артистки, "Славянский базар" быстро начал модернизироваться, стал лучше. Ее все еще удивляют зрители, которые приходят на ночные концерты, несмотря на погоду. "Зрители с зонтиками, полный зал. Аплодируют, поют вместе с артистами все известные хиты и песни. Никто не уходит. Погода на улице не означает ничего, кроме того, что физиологически кто-то будет метеозависим. Это абсолютно неважно.
Люди научились абстрагироваться. И если бы такое происходило в европейской или американской стране, может быть, они бы сразу ушли. Но нас так просто не возьмешь. У нас другой зритель, он умеет веселиться и радоваться в любую погоду.
Она отметила, что во время фестиваля весь город живет праздником, чувствуется единение: "Если приезжают представители Латвии и Литвы, то это действительно достойно уважение. Значит, все-таки двери открыты для них, и это прекрасно".
И всего этого, по мнению артистки, могло и не быть, если бы не патронаж Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Если бы не его патронаж, если бы не его помощь, то фестиваль вряд ли бы имел такое большое значение. И вряд ли бы сюда приезжали звезды самой высшей пробы. Это замечательно, что Президент всегда рядом и выходит на сцену, иногда бывает в качестве зрителя в зале, насколько ему позволяет время и график. Без этого не было бы фестиваля, мне кажется", - поделилась мнением она.