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"Это абсолютно мой дизайнер" - Долина приехала в Витебск не только ради "Славянского базара"

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Фото: РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина довольно часто посещает "Славянский базар в Витебске". И это не только за любовь к музыке. Какая еще причина притягивает певицу сюда, она рассказала в "Актуальном интервью".

Не секрет, Лариса Долина любит появляться на публике в одежде от белорусского дизайнера, основателя бренда "RadaStyle" Татьяны Сычевой. Именно это стало еще одной причиной посещения Витебска.

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Кстати, в проекте "Актуальное интервью" артистка снималась в комбинезоне от этого же дизайнера. "Я уже успела сегодня побывать у нее и забрала четыре концертных костюма, которые она мне шила специально для моего юбилейного концерта в Кремле, - поделилась она. - Мы давно сотрудничаем с ней. Это абсолютно мой дизайнер. Я ее очень люблю. Она как будто просто видит то, что вижу я. Одинаковый взгляд на все".

Лариса ДолинаАктуальное интервьюСлавянский базар 2025