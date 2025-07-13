"Это абсолютно мой дизайнер" - Долина приехала в Витебск не только ради "Славянского базара"

Народная артистка России Лариса Долина довольно часто посещает "Славянский базар в Витебске". И это не только за любовь к музыке. Какая еще причина притягивает певицу сюда, она рассказала в "Актуальном интервью" .

Кстати, в проекте "Актуальное интервью" артистка снималась в комбинезоне от этого же дизайнера. "Я уже успела сегодня побывать у нее и забрала четыре концертных костюма, которые она мне шила специально для моего юбилейного концерта в Кремле, - поделилась она. - Мы давно сотрудничаем с ней. Это абсолютно мой дизайнер. Я ее очень люблю. Она как будто просто видит то, что вижу я. Одинаковый взгляд на все".