Есть ли сегодня хорошее кино о Великой Отечественной войне, рассказала Наталья Варлей

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. И это общая победа над фашизмом всех республик, национальностей, которые состояли в СССР. Однако насколько хорошо сегодня реализуется тема Великой Отечественной войны с помощью кинематографа. На такой вопрос ответила в "Актуальном интервью" заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.

"Сегодня, если иметь в виду сегодняшние фильмы, то мне кажется, что недостаточно, потому что был период, когда эта тема вдруг стала уходить на второй план. И я даже помню, как во время поездок в период СССР на фестивали советского кино в разные страны, нам всегда задавали один и тот же вопрос: почему у вас так много фильмов на военную тему? Мы отвечали, что это является нашей болью, гордостью и историей. И нужно, чтобы все люди об этом знали", - рассказала артистка.