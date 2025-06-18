"Это комиксы": Алексей Нилов рассказал, почему не смотрит современные фильмы о войне

Актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Нилов поделился в "Актуальном интервью", чего не хватает современным фильмам о Великой Отечественной войне.

Актер рассказал, что для него нормальная жизнь с человеческими ценностями закончилась в 1982 году вместе со смертью Леонида Брежнева. "А потом начался весь бардак. Сейчас вроде бы что-то возрождается. Можно говорить о патриотизме, о любви к родине, о воспитании и, в частности, другом воспитании молодежи. И снятый недавно, к примеру, фильм "Группа крови" сегодня очень нужен", - считает он.

Алексей Нилов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3115ad-303e-46a3-87e2-779484800f71/conversions/2e684c90-771b-41c0-8ef6-c3035abeb436-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3115ad-303e-46a3-87e2-779484800f71/conversions/2e684c90-771b-41c0-8ef6-c3035abeb436-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3115ad-303e-46a3-87e2-779484800f71/conversions/2e684c90-771b-41c0-8ef6-c3035abeb436-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3115ad-303e-46a3-87e2-779484800f71/conversions/2e684c90-771b-41c0-8ef6-c3035abeb436-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Нилов

По мнению Алексея Нилова, хорошо, когда снимают сказку "Колобок", там все весело, прекрасно, по-американски, технологично, но развлекательного контента достаточно. "У нас есть и "развлекуха", и "чернуха", и романтика блатной жизни, в которой я участвую на экране уже 30 лет, и всякие хохмочки ниже пояса, а вот даже хороших мелодрам нет", - обратил внимание артист.

Как он подчеркнул, в современных мелодрамах не раскрываются истинные чувства, переживания. Герой интервью предположил, что, может быть, все это уходит с великими актерами. "Например, у Олега Янковского были пронзительные мелодраматические роли, которые заставляли задуматься о смысле жизни, о любви, об отношениях. Все это ушло, но, возможно, сейчас вернется", - привел пример актер.

Я не могу смотреть современные фильмы о войне, потому что, на мой взгляд, это комиксы. Алексей Нилов