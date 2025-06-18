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"Это комиксы": Алексей Нилов рассказал, почему не смотрит современные фильмы о войне
Актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Нилов поделился в "Актуальном интервью", чего не хватает современным фильмам о Великой Отечественной войне.
Актер рассказал, что для него нормальная жизнь с человеческими ценностями закончилась в 1982 году вместе со смертью Леонида Брежнева. "А потом начался весь бардак. Сейчас вроде бы что-то возрождается. Можно говорить о патриотизме, о любви к родине, о воспитании и, в частности, другом воспитании молодежи. И снятый недавно, к примеру, фильм "Группа крови" сегодня очень нужен", - считает он.
По мнению Алексея Нилова, хорошо, когда снимают сказку "Колобок", там все весело, прекрасно, по-американски, технологично, но развлекательного контента достаточно. "У нас есть и "развлекуха", и "чернуха", и романтика блатной жизни, в которой я участвую на экране уже 30 лет, и всякие хохмочки ниже пояса, а вот даже хороших мелодрам нет", - обратил внимание артист.
Как он подчеркнул, в современных мелодрамах не раскрываются истинные чувства, переживания. Герой интервью предположил, что, может быть, все это уходит с великими актерами. "Например, у Олега Янковского были пронзительные мелодраматические роли, которые заставляли задуматься о смысле жизни, о любви, об отношениях. Все это ушло, но, возможно, сейчас вернется", - привел пример актер.
Я не могу смотреть современные фильмы о войне, потому что, на мой взгляд, это комиксы.
На вопрос, чего не хватает современному кино на эту тему, заслуженный артист уверенно ответил: "Советскости". "Советские фильмы снимали люди, которые знали и понимали, что такое война. Я думаю, что после того, как Россия победит, а активные военные действия закончатся, появятся новые режиссеры и актеры, которые будут снимать кино о войне и понимать, что это такое, потому что они сами воевали", - пояснил Алексей Нилов.