Гала-концерт, ярмарки и купальский костер. Александрия вновь собирает друзей на берегу Днепра

Купалье на берегу Днепра. Александрия собирает друзей в 16-й раз. И уже 5 июля в Могилевской области запоют на всю Беларусь. В этом году своды главной концертной площадки объединят коллективы со всех областей и города Минска.

В третий раз даст концерт и Союзное государство с проведением гала-концерта "Союзные звезды - в гостях Александрии", который соберет исполнителей белорусской и российской эстрады. В этом году Купалье в Александрии посвятят и 80-летию Победы, особое место - традиционным ценностям.



Сердцем праздника станет "Купальскае дрэва жыцця". Это выставка-ярмарка, где хедлайнерами станут творческие делегации со всех регионов Беларуси и приглашенные мастера из России. В кульминации вечера - традиционный купальский костер на берегу Днепра.