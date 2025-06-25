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Гендиректор Большого театра Беларуси: Наша страна полна талантов
Гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова в "Актуальном интервью" выразила желание создать в стране проект для поиска молодых талантов по примеру "Синей птицы" в России.
"У меня это желание неизменно есть всегда, потому что я знаю, что наша страна полна талантов. Просто это знаю", - заявила она, говоря о возможности запуска конкурса для поиска талантов.
Но сейчас, по словам гендиректора, сложно свести воедино задачи специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи и возможности такого конкурса, как "Синяя птица". "Мы должны искать таланты, но мы их ищем на основании документов о конкретном человеке, которые мы получаем. Есть ребята из глубинок, какие-то семейные коллективы, которые занимаются в том числе академическим искусством. И это невероятно интересно.
Она также отметила, что таланты ищут в разных направлениях, не только академическом. Есть и народные инструменты, и бальные танцы, эстрадное пение, кино самого разного толка, изобразительное искусство.
Екатерина Дулова убеждена, что стоит поднять эту тему на уровень ЕАЭС и показать там свои молодые таланты, лауреатов спецфонда Президента. "Я убеждена, что это нужно делать. Мне кажется, это всколыхнет вообще всю среду, потому что каждый будет стремиться туда. Я даже не исключаю, что каждая область будет стремиться к тому, чтобы показать своего лучшего, талантливого молодого человека", - считает она.