"Интервидение-2025": белоруска выступит под номером 21 и считает эту цифру для себя символичной

Музыка, которая объединяет. В Москве продолжается подготовка к международному музыкальному конкурсу "Интервидение-2025". Уже прошла жеребьевка, и наш мотылек Настя Кравченко выйдет на сцену под номером 21!

Интервидение - это не просто праздник музыки, танцев и прекрасного настроения. Это многонациональный конкурс, который вне политики. И сегодня, когда наш мир все чаще разрывают межнациональные конфликты, "Интервидение", наоборот, объединяет разные культуры и традиции.

В эти дни в Москве можно услышать афро-колумбийские ритмы, восточные арабески и американский реп. "Интервидение" - это участники из 23 стран мира. Разные языки и разные музыкальные стили. Именно творчество сегодня - основной язык дипломатии. Ведь смысл музыки понятен и без перевода.

Нидия Гонгора, представитель Колумбии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Миссия музыки - объединять страны, нести позитивный посыл миру, в котором он так сегодня нуждается. Чтобы мы все осознали, насколько важно сегодня быть честными и отзывчивыми. И как необходимо налаживать диалог между людьми со всего мира".

Согласно жеребьевке, которая состоялась накануне, наш мотылек Настя Каравченко вспорхнет на сцену "Интервидения" под 21-м номером. Кстати, эту цифру белорусская исполнительница считает очень символичной. Ведь певице 21 год. Она самая молодая участница конкурса.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Интервидение - это как глоток свежего воздуха в творческом мире наших стран. Правда, этого не хватало. Я рада, что такой масштабнейший конкурс, с такой международной оглаской появился в наших странах. И я счастлива быть представительницей Республики Беларусь первой, после огромной паузы этого конкурса".

Как призналась нам Настя, у нее уже есть свои фавориты среди конкурсантов. Это Шаман из России и Дык Фук из Вьетнама. Кстати, последний отличается своим необычным эмоциональным стилем, где баллады переплетаются с современным поп-звучанием.

Дык Фук, представитель Вьетнама на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Я очень рад, когда услышал такие лестные слова от белорусской конкурсантки. И говоря о моих впечатлениях, я точно так же был поражен голосом и красотой, глубиной голоса и смыслом песни. Это затронуло все мои чувства. Анастасию ждет удача".

Кстати, по жеребьевке вьетнамец выступает под номером 20. Прямо перед Настей. Первым на сцену "Интервидения" выйдет певица из горячей и зажигательной Кубы. А завершит конкурс представитель Индии.