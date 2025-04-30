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Известные имена, спектакль-дефиле и живопись. Проект "Русские сезоны" создает атмосферу праздника
Спектакль-дефиле "Дягилев" - на сцене Купаловского театра. Синтез нескольких видов искусства объединил российский проект "Территория успеха: мода". Пластический номер жар-птицы в спектакле исполнила сама Илзе Лиепа, а эскизы для модного дефиле создавали дети.
Мода, театр, музыка и живопись. Творческий вечер в Купаловском театре начался с музыкального салона, где выступали белорусские музыканты и оперные исполнители. Фоном для концерта и модного дефиле стали работы современных белорусских художников. Вся атмосфера праздника перекликалась с дягилевской эпохой.
Знаменитый проект "Русские сезоны" продолжается в Беларуси
Выдающаяся личность, одаренный импресарио Сергей Дягилев на рубеже XIX-XX веков открыл миру многочисленные таланты: артистов балета, композиторов и художников.
Успех балетных постановок проекта "Русские сезоны" был ошеломляющим и способствовал модной волне "на все русское", которая захватила Европу в начале прошлого столетия. Гастроли антрепризы стали ежегодными и постепенно покорили не только Париж, Лондон, другие европейские города, а также США и Южную Америку.
Алексей Фроленков, режиссер, балетмейстер спектакля "Дягилев":
"Мы провели большую работу, связанную с воспоминаниями вокруг Сергея Павловича, его соотечественников, соавторов. Территория моды - как раз та задача, которую мы для себя определили". Мы провели большую работу, связанную с воспоминаниями вокруг Сергея Павловича, его соотечественников, соавторов. Территория моды - как раз та задача, которую мы для себя определили".
Произведения Коровина, Бакста, Врубеля - в модном представлении спектакля. Эскизы коллекций одежды были придуманы юными модельерами по знаменитым балетам "Русские сезоны" и художников-друзей и единомышленников Дягилева.
"Я восхищалась картинами Константина Коровина. У него очень много разных цветов, ярких на картинах, и я решила отразить это в своих костюмах", - рассказала дизайнер одежды из Курской области Ольга Ильина.
"Я сразу выбрала Михаила Врубеля, потому что в музеях я вдохновлялась его картинами, его мозаикой. Хотелось передать фактуру, интерпретировать его работу в своей коллекции", - поделилась участница проекта "Территория успеха: мода", автор мини-коллекции по мотивам творчества Михаила Врубеля Софья Повеквечных.
Роли соотечественников Дягилева исполнили артисты Московского театра имени Гоголя. Специальный гость проекта - известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. Она представила пластическую партию на музыку из балета Игоря Стравинского "Жар-птица". Кстати, эскиз ее костюма также был создан юной художницей из Саратовской области.
Илзе Лиепа, народная артистка России, балерина, актриса:
"Это наше достояние, мы должны этим гордиться. И молодежь должна знать эти имена. Это все наша культура".
Спектакль дважды прошел в Беларуси в рамках гастрольного тура международного детского проекта "Территория успеха: мода". Его продолжением стал еще один модный показ с участием белорусских дизайнеров.
В Минске показали коллекции одежды по мотивам картин единомышленников Дягилева
Показ прошел в рамках проекта "Территория успеха: Мода"