Известные имена, спектакль-дефиле и живопись. Проект "Русские сезоны" создает атмосферу праздника

Спектакль-дефиле "Дягилев" - на сцене Купаловского театра. Синтез нескольких видов искусства объединил российский проект "Территория успеха: мода". Пластический номер жар-птицы в спектакле исполнила сама Илзе Лиепа, а эскизы для модного дефиле создавали дети.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c8e3daf-d8a2-4d92-8e5e-b16e46574299/conversions/04f9cdfa-85ab-499a-bef4-3162a7a91cba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c8e3daf-d8a2-4d92-8e5e-b16e46574299/conversions/04f9cdfa-85ab-499a-bef4-3162a7a91cba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c8e3daf-d8a2-4d92-8e5e-b16e46574299/conversions/04f9cdfa-85ab-499a-bef4-3162a7a91cba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c8e3daf-d8a2-4d92-8e5e-b16e46574299/conversions/04f9cdfa-85ab-499a-bef4-3162a7a91cba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мода, театр, музыка и живопись. Творческий вечер в Купаловском театре начался с музыкального салона, где выступали белорусские музыканты и оперные исполнители. Фоном для концерта и модного дефиле стали работы современных белорусских художников. Вся атмосфера праздника перекликалась с дягилевской эпохой.

Знаменитый проект "Русские сезоны" продолжается в Беларуси

Выдающаяся личность, одаренный импресарио Сергей Дягилев на рубеже XIX-XX веков открыл миру многочисленные таланты: артистов балета, композиторов и художников.

Спектакль-дефиле "Дягилев" на сцене Купаловского театра news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1613bc29-b1f5-4737-be67-ade9f607170c/conversions/72e38a5f-1c41-478a-8544-ca5bae16f2d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1613bc29-b1f5-4737-be67-ade9f607170c/conversions/72e38a5f-1c41-478a-8544-ca5bae16f2d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1613bc29-b1f5-4737-be67-ade9f607170c/conversions/72e38a5f-1c41-478a-8544-ca5bae16f2d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1613bc29-b1f5-4737-be67-ade9f607170c/conversions/72e38a5f-1c41-478a-8544-ca5bae16f2d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Успех балетных постановок проекта "Русские сезоны" был ошеломляющим и способствовал модной волне "на все русское", которая захватила Европу в начале прошлого столетия. Гастроли антрепризы стали ежегодными и постепенно покорили не только Париж, Лондон, другие европейские города, а также США и Южную Америку.

Спектакль-дефиле "Дягилев" на сцене Купаловского театра news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9adc5f09-ba26-4115-aa0a-a0f2c58bfbd7/conversions/f59c3c25-c0da-4851-a18f-947032becd64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9adc5f09-ba26-4115-aa0a-a0f2c58bfbd7/conversions/f59c3c25-c0da-4851-a18f-947032becd64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9adc5f09-ba26-4115-aa0a-a0f2c58bfbd7/conversions/f59c3c25-c0da-4851-a18f-947032becd64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9adc5f09-ba26-4115-aa0a-a0f2c58bfbd7/conversions/f59c3c25-c0da-4851-a18f-947032becd64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Фроленков, режиссер, балетмейстер спектакля "Дягилев":

"Мы провели большую работу, связанную с воспоминаниями вокруг Сергея Павловича, его соотечественников, соавторов. Территория моды - как раз та задача, которую мы для себя определили". Мы провели большую работу, связанную с воспоминаниями вокруг Сергея Павловича, его соотечественников, соавторов. Территория моды - как раз та задача, которую мы для себя определили".

Произведения Коровина, Бакста, Врубеля - в модном представлении спектакля. Эскизы коллекций одежды были придуманы юными модельерами по знаменитым балетам "Русские сезоны" и художников-друзей и единомышленников Дягилева.

"Я восхищалась картинами Константина Коровина. У него очень много разных цветов, ярких на картинах, и я решила отразить это в своих костюмах", - рассказала дизайнер одежды из Курской области Ольга Ильина.

"Я сразу выбрала Михаила Врубеля, потому что в музеях я вдохновлялась его картинами, его мозаикой. Хотелось передать фактуру, интерпретировать его работу в своей коллекции", - поделилась участница проекта "Территория успеха: мода", автор мини-коллекции по мотивам творчества Михаила Врубеля Софья Повеквечных.

Спектакль-дефиле "Дягилев" на сцене Купаловского театра news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7425a5de-e1ce-4eaa-b791-a7a41088c322/conversions/15d53adc-d19a-4771-9c30-bc6f99e5db95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7425a5de-e1ce-4eaa-b791-a7a41088c322/conversions/15d53adc-d19a-4771-9c30-bc6f99e5db95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7425a5de-e1ce-4eaa-b791-a7a41088c322/conversions/15d53adc-d19a-4771-9c30-bc6f99e5db95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7425a5de-e1ce-4eaa-b791-a7a41088c322/conversions/15d53adc-d19a-4771-9c30-bc6f99e5db95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роли соотечественников Дягилева исполнили артисты Московского театра имени Гоголя. Специальный гость проекта - известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. Она представила пластическую партию на музыку из балета Игоря Стравинского "Жар-птица". Кстати, эскиз ее костюма также был создан юной художницей из Саратовской области.

Илзе Лиепа, народная артистка России, балерина, актриса:

"Это наше достояние, мы должны этим гордиться. И молодежь должна знать эти имена. Это все наша культура".

Спектакль дважды прошел в Беларуси в рамках гастрольного тура международного детского проекта "Территория успеха: мода". Его продолжением стал еще один модный показ с участием белорусских дизайнеров.