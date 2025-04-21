В Минске показали коллекции одежды по мотивам картин единомышленников Дягилева

В Минске прошел совместный показ белорусских и российских дизайнеров. Проект "Территория успеха: Мода" объединил коллекции одежды по мотивам картин художников - единомышленников Сергея Дягилева: Константина Коровина, Льва Бакста, Михаила Врубеля.

На показе также была представлена часть коллекции "Дягилев", созданная юными модельерами по мотивам балетов "Русских сезонов", которые в начале 20-го века русский импресарио проводил за рубежом.

"Я сразу выбрала Михаила Врубеля, потому что в музеях я вдохновлялась его картинами, его мозаикой. Хотелось передать фактуру, интерпретировать его работу в своей коллекции", - поделилась участница проекта "Территория успеха: Мода", автор мини-коллекции по мотивам творчества Михаила Врубеля Софья Повеквечных.

Мода не может существовать только в одной стране. Мода - это всемирный процесс. Юлия Цыганова, автор и куратор проекта "Территория успеха: Мода"

"Только когда мы друг друга обогащаем, только когда мы перенимаем друг у друга международный опыт, общаемся, делимся своими эмоциями, эскизами, показами, только тогда мы полноценные дизайнеры, - считает Юлия Цыганова. - Все, что связано с искусством, должно быть международным, доступным для всех".