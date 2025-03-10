"Калыханка, "Березовый край", "Малиновая роща" - маэстро Василий Раинчик отмечает 75 лет

Народный артист Беларуси маэстро Василий Раинчик отмечает большой юбилей - 75 лет. Его "Калыханка" убаюкивала целые поколения, а "Березовый край", "Малиновая роща" не сходили с уст миллионов. Сначала музыка покорила отечественного слушателя, а позже - все постсоветсвое пространство. Василий Раинчик стал бессменным руководителем ансамбля "Верасы". Через легендарную группу прошли более сотни молодых артистов - будущих звезд белорусской эстрады. Выразить слова благодарности собрались его ученики, коллеги, поклонники творчества.

Никита Костюкевич, солист ансамбля "Верасы" и Молодежного театра эстрады:

"Работаю с Василием Петровичем бок о бок уже 12 лет, и это для меня просто колоссальный опыт, большая школа, потому что Василий Петрович, несмотря на то, что и народный артист Беларуси, и наш уважаемый маэстро, он еще и профессор, поэтому у него опыт педагога прекрасный. Он нам дает колоссальные опыт и знания. Первый сюрприз - это песня. Скажу вам по секрету, мы учредили маленькую такую свою премию "Верасов", которая называется, по секрету говорю, "Золотой маэстро". Будем вручать сразу после песни".

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Василий Раинчик, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Верасы":

"Самое главное, мне повезло в жизни, что меня окружали очень талантливые, очень красивые и дети, и люди, и артисты. Вот это самое главное, что в жизни произошло. Поэтому, если что-то получилось, то только потому, что было очень хорошее окружение у меня".

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