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"Калыханка, "Березовый край", "Малиновая роща" - маэстро Василий Раинчик отмечает 75 лет
Народный артист Беларуси маэстро Василий Раинчик отмечает большой юбилей - 75 лет. Его "Калыханка" убаюкивала целые поколения, а "Березовый край", "Малиновая роща" не сходили с уст миллионов. Сначала музыка покорила отечественного слушателя, а позже - все постсоветсвое пространство. Василий Раинчик стал бессменным руководителем ансамбля "Верасы". Через легендарную группу прошли более сотни молодых артистов - будущих звезд белорусской эстрады. Выразить слова благодарности собрались его ученики, коллеги, поклонники творчества.
Никита Костюкевич, солист ансамбля "Верасы" и Молодежного театра эстрады:
"Работаю с Василием Петровичем бок о бок уже 12 лет, и это для меня просто колоссальный опыт, большая школа, потому что Василий Петрович, несмотря на то, что и народный артист Беларуси, и наш уважаемый маэстро, он еще и профессор, поэтому у него опыт педагога прекрасный. Он нам дает колоссальные опыт и знания. Первый сюрприз - это песня. Скажу вам по секрету, мы учредили маленькую такую свою премию "Верасов", которая называется, по секрету говорю, "Золотой маэстро". Будем вручать сразу после песни".
Василий Раинчик, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Верасы":
"Самое главное, мне повезло в жизни, что меня окружали очень талантливые, очень красивые и дети, и люди, и артисты. Вот это самое главное, что в жизни произошло. Поэтому, если что-то получилось, то только потому, что было очень хорошее окружение у меня".
Василий Раинчик более 30 лет на сцене. Творческое долголетие композитора видим в его учениках. Надежда Микулич, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко и многие другие. Маэстро стал основателем Театра эстрады, открыл кафедру эстрадной музыки в Университете культуры и сохранил бренд "Верасов".