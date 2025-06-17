Худрук Большого театра рассказал, чем удивительна постановка "Орлеанской девы"

Премьера в Большом театре оперы и балета Беларуси - там на сцене прозвучит "Орлеанская дева". Опера станет заключительной новинкой 92-го сезона.

Обычно говорят, что на балет билетов нет, но в этом случае и опера стала брать свое. В Беларуси рады услышать "Орлеанскую деву" на классической сцене. Эту оперу редко можно услышать на подмостках в театре оперы и балета, но Большой вместе с российскими специалистами смог на это замахнуться. Художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров пригласил своего давнего друга Георгия Исаакяна из России, чтобы сотворить подобный шедевр. Опера Чайковского будет длиться до 22:00, зрителей ждет целых три акта.

17 июня утром уже не было билетов ни на сегодняшний, ни на завтрашний (18 июня) день, а это значит, что многие хотят увидеть, что же такое интересное придумали постановщики. Обещают, что зрителей вернут не только во времена легендарной Жанны д'Арк, но будет еще и современное прочтение. Героев буквально впишут в современные квартиры и облачат в джинсу.

Сама опера очень сложная, поэтому даже большие театры редко могут позволить себе замахнуться на Чайковского.

Артем Макаров:

"Выставлены очень высокие требования к исполнителям, главным героям и, прежде всего, к исполнительнице Жанны д'Арк, потому что партия у нее вокально очень сложная - широкого диапазона. В общем-то, она написана непонятно для какого голоса - либо ее должен исполнять человек с меццо-сопрано и хорошим диапазоном и верхним регистром, либо же драматическое сопрано. Конечно, еще очень много зависит от постановки, но в нашей, я думаю, (зрители это увидят) есть еще и определенные актерские требования, требования к определенной внешности".

Безусловно, увидеть интересные декорации тоже представится возможным - будет много визуального видеосопровождения, а также выступление хора, которым управляла народная артистка Беларуси Нина Ломанович. Хор также будет присутствовать и на сцене.

Фееричное зрелище и высокое искусство смогут увидеть и те, кто уже взял за традицию ездить в Несвиж - там ожидаются вечера Большого театра. Туда "Орлеанская дева" еще "не командируется", но зато отправится еще одна премьера 92-го сезона - тут речь идет о "Евгении Онегине".