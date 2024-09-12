Режиссер телеканала "Беларусь 3" Сергей Катьер награжден призом дирекции кинофестиваля "Соль земли"

С 16 по 20 сентября в Самаре проходит XVII Международный кинофестиваль "Соль земли". В мероприятии заявлены фильмы производства из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Сербии, Бразилии, Аргентины, ОАЭ, Индии и Ирана.

Главным событием фестиваля стал конкурс документальных фильмов. В 2024 году было отправлено более 500 картин для участия. Международное жюри оценивало проекты в пяти номинациях - "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Камо грядеши?..", "Чти отца твоего и матерь твою".