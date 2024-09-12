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Режиссер телеканала "Беларусь 3" Сергей Катьер награжден призом дирекции кинофестиваля "Соль земли"

Режиссер телеканала "Беларусь 3" Сергей Катьер награжден призом дирекции кинофестиваля "Соль земли"

С 16 по 20 сентября в Самаре проходит XVII Международный кинофестиваль "Соль земли". В мероприятии заявлены фильмы производства из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Сербии, Бразилии, Аргентины, ОАЭ, Индии и Ирана.

Главным событием фестиваля стал конкурс документальных фильмов. В 2024 году было отправлено более 500 картин для участия. Международное жюри оценивало проекты в пяти номинациях - "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Камо грядеши?..", "Чти отца твоего и матерь твою".

По результатам фестиваля режиссер телеканала "Беларусь 3" Сергей Катьер был награжден призом дирекции фестиваля за фильм "Земное притяжение Ивана Миско". Документальная картина посвящена белорусскому скульптору, лауреату премии Союзного государства, народному художнику Беларуси Ивану Якимовичу Миско.

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